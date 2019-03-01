В Украине стартовала автоиндексация пенсий

Для более 10 млн пенсионеров с 1 марта проведут автоматическую индексацию пенсий, повышение в среднем составит 255 гривен.

С 1 марта 2019 года для более 10 миллионов пенсионеров будет проведено автоматическую индексацию пенсий, повышение в среднем составит 255 гривен. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает Голос Украины.

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"Пересчет пенсий будет осуществляться 1 марта каждого года на основе двух показателей: 50% уровня инфляции за предыдущий год и 50% роста средней зарплаты. Кроме того, индексация пенсии будет происходить после роста минимального прожиточного минимума", - отметил он на заседании правительства.

В свою очередь министр социальной политики Андрей Рева сообщил, что 1 марта в ходе ежегодной индексации пенсии автоматически будут пересчитаны для 10,2 млн пенсионеров.

"Средний размер повышения составит 255 гривен, а минимальный - 100 гривен, поэтому индексация является дифференцированной и не одинаковой для всех", - уточнил он.

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Рева также напомнил, что 1,9 млн пенсионеров с минимальными и ниже минимальных пенсиями, которые имеют полный страховой стаж, получат единовременные выплаты по 2410 гривен. По его словам, эти выплаты будут осуществляться в марте и апреле двумя частями.

Как пояснил министр, деньги на единовременные выплаты поступили за счет средств от растаможивания автомобилей на иностранных номерах, так называемых "евроблях".

Ранее сообщалось, что Порошенко рассказал, почему именно сейчас индексирует пенсии. Президент объяснил, что монетизация субсидий и индексация пенсий были запланированы еще в 2017 году именно на эти даты.