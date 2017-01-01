Пенсии после 1 марта: На сколько, кому и как повысят

Перерасчет состоится с учетом уровня средней зарплаты и инфляции впервые за 5 лет.

Индексация пенсий была возобновлена в октябре 2017 при принятии закона об изменениях в пенсионной системе facebook.com

Индексация пенсий была возобновлена в октябре 2017 года при принятии закона об изменениях в пенсионной системе, передает 24 Канал. С 2019 года перерасчет будет проходить автоматически каждый год.

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В Государственном бюджете деньги на обновление уже предусмотрены.

Автоматический перерасчет означает, что никому никуда не надо обращаться, а также правительство или парламент не должны принимать отдельных решений. То есть, с 1 марта пенсионеры получат уже повышенные выплаты.

Индексация будет происходить на 50% значения инфляции (по данным НБУ – 9,8% в 2018) и на 50% значения роста зарплаты (по данным Укрстат – 24,7% за третий квартал 2018). Всего пенсии вырастут на 17-18%.

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Ежегодный перерасчет будет проходить по формуле, принятой в октябре 2017 года. Формула будет учитывать стаж (годы уплаты социальных взносов), уровень заработной платы, которую получал пенсионер и уровень средней заработной платы по стране. Именно этот показатель будет ежегодно увеличиваться, поэтому будет увеличиваться общий размер пенсии.

Размер увеличения будет у каждого пенсионера индивидуален, так как другие составляющие (например, доплата за сверхнормативный стаж) не индексируются.

В марте автоматически пересмотрят пенсии, назначенные до 1 января 2019 года. Назначенные позже уже будут рассчитаны по новому показателю средней заработной платы, который учитывает рост зарплаты в стране и инфляцию.

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Для пенсионеров, которые после назначения пенсии отработали два года, с 1 апреля будет проведен автоматический перерасчет пенсии с учетом дополнительного страхового стажа.

Также, с 1 марта, те, кто из-за низкой зарплаты не получат индексацию, но имеют большой страховой стаж, получат дополнительные выплаты в размере 2410 грн двумя платежами по 1205 грн в марте и апреле.

Минимальные пенсии пересчитают с ростом прожиточного минимума для лиц, которые уже на пенсии, но еще не достигли 65-летнего возраста:

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- с 1 июля с 1 497 до 1 564 гривен;

- с 1 декабря с 1 564 до 1 638 гривен.

Для пенсионеров от 65-летнего возраста и женщин со страховым стажем 30 лет и мужчин со страховым стажем 35 лет пенсии будут расти одновременно с ростом минимальной заработной платы. С 1 января 2019 года они получают минимальную пенсию 1669,2 гривны.

Ранее сообщалось, что в Украине стартовала автоиндексация пенсий. Для более 10 млн пенсионеров с 1 марта проведут автоматическую индексацию пенсий, повышение в среднем составит 255 гривен.