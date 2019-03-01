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В Украине более 50% магазинов продают просроченные продукты

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Продуктовые магазины в Украине уже не проверяли 4 года.
Более 50% магазинов в Украине продают просроченный товар
Более 50% магазинов в Украине продают просроченный товар
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Госпродпотребслужба в эфире Сниданку с 1+1 заявила, что более 50% продовольственных магазинов торгуют просроченными продуктами, передает ТСН. 

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Так, более 900 торговых точек было проверено инспекторами, где обнаружили продажу продуктов без сопроводительной информации, хранили без надлежащих условий, и даже продавали просроченными.

”Если мы используем продукт, у которого срок годности уже закончился, то мы подвергаем себя опасности получить пищевое отравление или даже бактериальную инфекцию. Самые вредные продукты – это яйца, молочные продукты, мясные продукты. Именно эти продукты нужно тщательно выбирать.

Менее критические сроки годности у круп, макаронных изделий, печенья и сладостей, объясняют врачи. Но обязательно обращайте внимание на целостность упаковки и внешний вид такого товара”, - сообщили в студии. 

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Они также рассказали, как такие продукты появляются на прилавках.

”4 года до этого у нас был мораторий на проверки, в том числе на проверки продуктов питания. И уже через полгода плановые проверки продуктовых магазинов в Украине возобновят. Нарушителей будут штрафовать на сумму от 30 до 45 тысяч гривен”, - уточнили в службе.

Госпотребслужба советует сохранять чек на покупку и в случае просрочки обращаться в магазин, который обязан вернуть деньги. Также ведомство просит сообщать о таких случаях, чтобы предотвратить их.

Ранее сообщалось, как в Украине продают некачественные продукты, например, в сгущенку добавляют просроченный сахар.

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Комментариев (1)
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ГунВсемогущий    01.03.2019, 12:47
Оценка:  +1
ГунВсемогущий
Петина Пэрэмога не предусматривает здоровую нацию.Она предусматривает лишь небывалую смерть и всеобщее обнищание народа,но в первую очередь собственное обогащение.Так что ничему удивляться не стоит.
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