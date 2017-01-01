Долг за коммуналку: Украинцы не заплатили за ЖКУ 62 млрд грн

В среднем за месяц по коммунальным услугам средняя семья в Украине платит 2700 грн.

Госстат поделился информацией о том, что на конец января задолженность по коммунальным услугам выросла еще 7 млрд грн и составляет теперь 62 млрд грн, передает ТСН.

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“Больше всего задолжали за газ – 29 миллиардов. На втором месте централизованное отопление и снабжение горячей воды – 20 миллиардов долга. В Госстате подсчитали, что в среднем за коммунальные услуги украинцы платили 2 тысячи 700 гривен за месяц”, - отметили в студии Сниданку с 1+1.

Ранее сообщалось, что СМИ рассказали о новых ценах в платежках за коммуналку. В среднем плата только за отопление и горячую воду выросла на 330-360 грн. В Киеве же подорожание достигло 432 грн.