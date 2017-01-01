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КГГА поделились, почему киевлянам отказывают в субсидиях

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Одной из самых частых причин отказа является задолженность.
Из-за долгов могут отказать в субсидии
Из-за долгов могут отказать в субсидии
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Пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) сообщила, что самой распространенной причиной отказа в назначении жилищной субсидии является наличие просроченной свыше 2 месяцев задолженности по оплате коммунальных услуг, передает УНН. 

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Также отказывают из-за неправильно заполненного заявление о назначении жилищной субсидии и деклараций о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии.

Неуплата единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в размере не менее минимального, суммарно в течение 3 месяцев в периоде, за который учитываются доходы для назначения жилищной субсидии тоже может послужить причиной отказа.

Если при этом лицо находилось за рубежом совокупно более 60 дней в течение периода, за который учитываются доходы для назначения жилищной субсидии, то также могут отказать в субсидии.

Ранее сообщалось, что в Украине стартовала автоиндексация пенсий. Для более 10 млн пенсионеров с 1 марта проведут автоматическую индексацию пенсий, повышение в среднем составит 255 гривен.

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Теги: субсидии, начисление субсидий, монетизация субсидии, КГГА, отказ в субсидии, причины отказа в субсидии
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