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Деньги – детям: Кому выплатят дополнительные средства

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Дополнительные деньги выплатят многодетным семьям.
Власти планируют выплачивать по 2027 грн ежемесячно многодетным семьям
Власти планируют выплачивать по 2027 грн ежемесячно многодетным семьям
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Власти планируют выплачивать по 2027 грн ежемесячно многодетным семьям, в которых более 3 детей пока ребенок не достигнет школьного возраста, передают Финансы. 

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В планах также продлить выплаты до того момента, пока ребенку не исполниться 16 лет. Правительство уверенно, что такое решение поможет бороться с бедностью и стимулировать рождаемость.

“Такие выплаты – это популистский предвыборный ход. Я не думаю, что это будет иметь какое-то большое влияние как на экономику, так и на уровень рождаемости. С одной стороны, у нас не так много таких семей, и это не столь крупная сумма, которая существенно повлияет на инфляцию.

С другой – если говорить о демографии, то этот фактор и на нее также не сильно подействует”, – говорит старший экономист Центра социально-экономических исследований CASE-Украина Владимир Дубровский. 

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Дубровский утверждает, что деньги, которые уже получают семье, рождаемость не стимулируют.

“Какая-то часть бедных людей действительно начала рожать больше детей, чтобы получать деньги. Это не особенно хорошая тенденция. Люди, которые не могут или не хотят зарабатывать, рожают детей, получают на них большие субсидии. Получается, что такие дети растут в бедности, им не могут дать нормального образования”, – отмечает экономист.

Но он уверяет, что пока что в Украине такое явление не носит массового характера. 

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“Не все, что есть в практике развитых стран, верно. От такого явления образуется прослойка электората, полностью зависимого от государства. Такие люди стабильно голосуют за определенных политиков, и очень трудно потом эти выплаты отменить. Прослойка общества, которая живет исключительно на социальные выплаты от государства и не хочет ничего в этом менять, существует в Германии, в США, в Швеции”, – объясняет Дубровский.

Ранее сообщалось, что за рождение третьего ребенка предлагают выдавать 15 соток земли. Соответствующее решение может решить проблему с возрождением сел и поселков, а также снизить уровень эмиграции.

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Теги: льготы, выплата, многодетная семья, помощь многодетным семьям, госпомощь
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