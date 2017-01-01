Сегодня первые украинцы получат субсидии наличными – видео

Первыми, кто получит "живые" деньги станут пенсионеры при оплате счетов за февраль.

С сегодняшнего дня пенсионеры будут получать субсидии "живыми" деньгами facebook.com

С 4 марта в Украине стартовали выплаты субсидий на коммуналку наличными, передает Униан.

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Так, решение о выплате наличными субсидии, которая потом пойдет на оплату за газ, тепло, воду и другие услуги, Кабмин принял еще в прошлом.

Минсоцполитики отметили, что первыми получателями наличных для оплаты коммунальных счетов за февраль получат пенсионеры, которые получают пенсию 4 марта.

Держателям пенсионной карты субсидия будет начислена на нее, а остальным на дом принесет почтальон.

Все остальные будут получать монетизированную субсидию с 12 марта в любом отделении Ощадбанка.

Ранее сообщалось, что КГГА поделились, почему киевлянам отказывают в субсидиях. Одной из самых частых причин отказа является задолженность.