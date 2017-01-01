Маленькие инвестиции: Куда вложить незначительные суммы, чтобы заработать

На чем в Украине можно заработать, имея немного денег.

В 2019 году проценты по депозитам падают, валюта обесценивается, а ценные бумаги дорожают. Сегодня рассказали, сколько можно заработать за месяц, полгода и год, если вложить накопленные, к примеру, 10 000 грн.

Лучше вложить деньги хотя бы на год, а лучше на 2—3 года Сегодня

Экономист Ивана Никитченко утверждает, что на данный момент более выгодными являются облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) и инвестиционные фонды. Но при этом советует выбирать варианты для инвестирования, исходя из предполагаемого срока вложения средств.

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"Если предпочитаете короткие сроки инвестирования, сегодня лучшим вариантом являются гривневые депозиты и ОВГЗ, так как НБУ проводит политику высоких ставок, и проценты по гривневым депозитам и облигациям очень высокие", — оценил свои расчеты эксперт.

Никитченко считает, что золото (слитки и инвестмонеты) подходят для долгосрочной перспективы.

"Лучше вложить деньги хотя бы на год, а лучше на 2—3 года. Цена на золото сейчас растет медленно, может и вовсе снизиться в 2019-м, а на депозит в золоте проценты почти не начисляются. Но золото может обезопасить от девальвации, так как цены привязаны к ­доллару".

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Приобрести ОВГЗ проще в банках, где стартовая сумму достигает от 40 тыс долл до 1 млн грн. Например, по данным НБУ, 3 января физлица владели ОВГЗ на 6,073 млрд грн, 25 февраля — уже на 7,536 млрд грн.

"Банки зарабатывают на депозитах, поэтому им невыгодно продавать ОВГЗ, ведь на этом они могут и сами заработать. Но есть инвесткомпании, предоставляющие брокерские услуги всем желающим. Механизмы есть, но население имеет низкий уровень финграмотности и не доверяет инвест­рынку.

Поэтому Минфину надо проводить разъяснения и при розничных продажах небольших пакетов снизить стоимость операций. Ведь для покрытия затрат и получения прибыли минпокупка ОВГЗ должна быть от 75 тыс. грн, а это большие деньги.

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Расчет простой: каждая операция купли-продажи — 200 грн. Далее стоимость банкперевода и обслуживания. Купив облигацию за 1000 грн с доходностью 18%, заплатишь 200 грн + %, купив 100 облигаций за 100 тыс., заплатишь те же 200 грн + %", — говорит аналитик Forex club Андрей Шевчишин.

Для того, чтобы оформить ОВГЗ необходимо иметь при себе паспорт, ИНН, счет в банке, подтверждение происхождения средств (например, справка с места работы).

Ранее сообщались советы от народных депутатов о том, где лучше всего хранить деньги. Нардепы Рады пожаловались, что им не хватает средств.