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8 марта в Украине: Во сколько мужчинам обойдутся подарки женщинам

Комментариев: 2
Один тюльпан будет стоить от 25 до 35 грн, а солидный букет обойдется от полутысячи.
Цены на сувениры, дорогую косметику и другие малопопулярные товары снизят от 20% до 90%
Цены на сувениры, дорогую косметику и другие малопопулярные товары снизят от 20% до 90%
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Традиционно мужчины выбирают в качестве подарка женщинам цветы. Сегодня выяснили, во сколько мужчинам обойдется букет, что сейчас модно дарить и какие скидки предложат продавцы. 

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"В рознице тюльпаны будут стоить 25—30 гривен за цветок, хотя в этом году цены на оптовых базах ниже, чем обычно, — от 12 гривен за цветок. На сдерживание цены повлияло увеличение объемов выращивания тюльпанов в Украине. Максимальная цена за один тюльпан, например, пионовидный, будет до 35 гривен", — рассказала нам Марианна Дебчинская из Ассоциации украинских флористов.

Марианна рассказывает, что в этом сезоне цена на фрезию, ранункулюсы, веточки мимозы и сирени будет выше, чем в прошлом, из-за валютных колебаний на импорт.

"Одна веточка мимозы будет стоить от 100 гривен (примерно столько будет стоить пышная роза). Сирень — от 120 гривен и выше за веточку. Ее также реально будет купить и подарить на 8 Марта. Возможно, что ее не будет в продаже на тех точках, где есть сквозняки, но в специализированных магазинах — сколько угодно", — говорит флорист.

Однако, некоторые эксперты уверенны, что сильно поднять цены флористы не смогут. 

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"Покупательская способность упала. Неплохо продаваться будут недорогие, но красиво оформленные цветы — в коробочках, емкостях. На мой взгляд, это усиливает эмоцию той, кому дарят такой букет. Модными являются миксы луковичных цветов (нарциссов, гиацинтов) с веточками мимозы. Это и выглядит красиво, и может простоять несколько дней. Модными считаются и так называемые рыхлые букеты (собраны разные цветы разной длины)", — рассказала нам Дебчинская.

Дебчинская уточнила, что более-менее презентабельный букет будет стоит накануне праздника от 500 грн.

Отмечается, что последнее время растет популярность покупки цветов онлайн.

"Многие стали лениться выйти и купить букет, и заказывают его в сети", — резюмирует эксперт и добавляет, что мужчин не отпугивают даже дополнительные расходы за доставку букетов — 50—60 грн за букет. 

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Цены на сувениры, дорогую косметику и другие малопопулярные товары снизят от 20% до 90%. А вот цены на шоколадные конфеты в коробках выросли на четверть по сравнению с предыдущим годом.

Год назад коробочка весом в 200—220 г стоила на оптовых рынках 35—40 грн, сейчас цены на что-то более-менее приличное стартуют от 50 грн, в торгсетях дороже на 10—15%. Альтернатива — сетевые кондитерские, где к праздникам уже есть скидки до 25%, но только на дорогие сладости — от 100 и выше за коробку.

Ранее сообщалось, какие музеи в Киеве можно бесплатно посетить в марте. Каждый музей имеет свой день открытых дверей.

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Теги: Международный женский день, 8 марта, подарки, подарки женщинам, стоимость цветов, стоимость цветов в украине, стоимость букетов
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Комментариев (2)
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ANDREICH    04.03.2019, 19:10
Оценка:  0
ANDREICH
8 березня вже близько хай стоить у тебе писька буде дивчинонька твоя рада й подарунка ий не нада
Boxerogos    04.03.2019, 19:08
Оценка:  0
Boxerogos
Лучший подарок каждой нормальной бабе-бодро стоячий хер.Всё остальное-от лукавого.
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