Ресторан или другие города: Куда и за сколько повести любимую на 8 марта

Украинки 7 и 8 марта могут смело рассчитывать на бонусные конфеты и открытки.

8 марта выпало на пятницу, потому оно плавно переходит в мини-отпуск на 3 дня facebook.com

Традиционно торговцы и рестораторы поддерживают интерес к 8 марта несмотря на обсуждения правомерности и нужности существования праздника – людям выходной, а им зарплата. Что предложат в этот день рестораторы и куда можно повезти любимую на уик-энд разбирались UBR.

Читай также: Доступная Европа: Опубликовано список самых дешевых авиабилетов

В этом году рестораны продолжат традицию бонусных подарков для женщин 7 и 8 марта в виде конфет или открыток. Потому на праздник получится сэкономить 20-30% только на заказе “сборных сетов“ (блюдо и напиток).

“Кто-то пойдет в MacDonald`s и Пузатую хату, кто-то пойдет в рестораны более дорогие и потратит 1-1,5 тыс грн на человека. В среднем же в заведениях Киева празднование 8 марта обойдется в 400-500 грн на человека“, – рассказала директор компании «Ресторанный консалтинг» Ольга Насонова.

В 2019 году 8 марта выпало на пятницу, потому оно плавно переходит в мини-отпуск на 3 дня, которые можно превратить в маленькое романтическое путешествие.

Читай также: Какие музеи в Киеве можно бесплатно посетить в марте: Список

Однако, совсем дешево полететь, например, в Европу не получиться, так как времени до праздника осталось совсем мало. Тем, кто не позаботился взять туры заранее, сейчас они обойдутся ощутимо дороже – в $1 тыс на двоих уложиться уже не выйдет. Но можно отправиться своим ходом – это заметно дешевле.

На данный момент дешевле всего будет полететь в Вену, где перелет обойдется от 2,5 тыс грн на человека, а проживание от 60 до 90 евро в сутки. Там можно погулять вдоль дворца Хофбурга, знаменитой Венской оперы и других достопримечательностей гнезда Габсбургов.

Самый романтический город – Париж, является и самым дорогим: при перелете в одну сторону за 4,8 тыс грн на человека стоимость проживания там обойдется в 100-130 евро за сутки, не считая затрат на шопинг-тур и дегустацию местной кухни и вин.

Ранее сообщалось, во сколько мужчинам обойдутся подарки женщинам. Один тюльпан будет стоить от 25 до 35 грн, а солидный букет обойдется от полутысячи.