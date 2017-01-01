Минсоцполитики рассказали, как быстро забрать субсидию в Ощадбанке

Чтобы быстрее получить деньги, нужно записаться к консультанту заранее.

Из-за значительного количество получателей субсидии “живыми“ деньгами, государство разработало возможность записаться к консультанту, чтобы быстрее получить субсидии в отделениях Ощадбанка, рассказал гендиректор директората семьи и социальной поддержки Минсоцполитики Виталий Музыченко, передает Сегодня.

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“Поскольку достаточно большое количество домохозяйств получают выплаты через Ощадбанк, банк вводит специальный сервис, который дает возможность записаться на определенное время. То есть можно выбрать определенную дату и время, прийти и без очереди попасть к оператору, который за 10–12 минут выдаст гражданину деньги и оформит банковский счет, на который в дальнейшем будут приходить субсидии“, – пояснил Виталий.

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Он также отметил, что данная система не касается пенсионеров, которым монетизированная субсидия придет на пенсионную карточку или ее принесет почтальон.

Получить деньги по субсидии пенсионеры смогут с 4 по 25 марта, а все остальные с 12 марта.

Пенсионерам монетизированная субсидия придет на пенсионную карточку или ее принесет почтальон Сегодня

Ранее сообщалось, что 4 марта первые украинцы получили субсидии наличными. Первыми, кто получит “живые“ деньги станут пенсионеры при оплате счетов за февраль.