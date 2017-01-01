Откуда украинцы получают деньги и сколько тратят на жизнь: Инфографика

От оплаты труда украинцы получают всего 55% своих доходов.

Украинцы получают деньги не только от зарплаты и пенсии, но имеют и другие доходы. Государственная служба статистики опубликовала данные о структуре доходов и трат украинцев за 2018 год, передает Сегодня.

Так, на одно домохозяйство в среднем приходиться 10 122 грн в месяц, по данным Госстата. Из них это деньги от:

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оплата труда – 5569,17 грн (55%);

пенсии, стипендии, помощь на субсидию – 1953,54 грн (19,3%);

денежная помощь от родственников – 941,34 грн (9,3%);

доходы от предпринимательской деятельности и самозанятости – 617,4 грн (6,1%);

доходы от продажи сельскохозяйственной продукции – 313,3 грн (3,1%);

стоимость потребленной продукции, которая получена с личного подсобного хозяйства – 313,3 (3,1%)

льготы и субсидии на безналичную оплату жилищно-коммунальных услуг – 80, 9 грн (0,8%)

другие поступления – 334 грн (3,3%).

Структура доходов различается по областям, где, например, хотя средний показатель доходов по Украине составляет 5569 грн, но в Киеве этот показатель достигает 9568 грн, а во Львове – 7426 грн. Самые низкие показатели в Херсонской области – всего 3956 грн, и в Сумской – 3925 грн.

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Доходы от предпринимательской деятельности самые высокие в Закарпатской области – 4021 грн, на втором месте Ивано-Франковская область – 1072 грн, а на третьем Херсонская – 1010 грн. Меньше всего доходов от предпринимательской деятельности получают жители Житомирской области – 7,32 грн.

Помощь родственников из-за границы тоже отличается по областям. Больше всего денег присылают в приграничную Закарпатскую область – 1660 грн, ведь именно оттуда много людей выезжает за границу на заработки. Следом идет Тернопольская область – 747 грн, за ней Черновицкая область – 596 грн, а после нее Ивано-Франковская – 528 грн. Меньше всего денег шлют в Киевскую область – 181 грн.

Доходы украинцев Сегодня

А вот больше всего денег украинцы тратят на еду и оплату коммунальных услуг. Так, в третьем квартале 2018 г. 50,1% всех трат пришлось именно на питание. Еще 23,4% украинцы потратили на непродовольственные товары, 16% – на оплату различных услуг, 1,9% – на личное подсобное хозяйство, а 8,6% составили другие траты.

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В городской и сельской местности структура отличается. Если в городе домохозяйства тратят на продовольственные товары и питание вне дома 52,3% от всех своих трат, то в сельской местности этот показатель составляет 44,3%.

Что касается непродовольственных товаров, то сельские домохозяйства тратят на них 28,3%, а городские – 21,3%. К тому же, в сельской местности гораздо больше трат приходится на личное подсобное хозяйство – 5,4% по сравнению с 0,5% в городе.

Траты украинцев Сегодня

Ранее сообщалось, кто должен больше всех зарплатных долгов по данным Госстата. В общей сумме украинцам не выплатили 2,6 млрд грн.