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"Субсидию можно проесть один раз" – Андрей Рева

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В случае долгов за ЖКУ, субсидию заберут.
Рева напомнил, что за долги субсидии будут забирать
Рева напомнил, что за долги субсидии будут забирать
facebook.com/PressaUkraine

Министр социальной политики Украины Андрей Рева в эфире одного из украинских телеканалов сообщил, что адресная помощь в случае неуплаты за ЖКУ будет приостановлена, передает Сегодня. 

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“Есть одна вещь, которую я хотел бы, чтобы все помнили. Ее (субсидию. – Ред.) можно проесть один раз. Далее, если вы не заплатите, вам просто следующей не дадут“, – сказал он.

Он напомнил, что каждое предприятие, которое предоставляет коммунальные услуги, имеет свою клиентскую базу и, соответственно, свою бухгалтерию.

“Люди меня могут поправить, если я что-то скажу не так. Но вы знаете, что такое не заплатить за электроэнергию в течение месяца. К вам сразу придет контроллер из РЭСа (районной электрической сети. – Ред.) и задаст определенные вопросы. То же касается газа. А это основные, скажем так, оплаты“, – пояснил Рева. 

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Механизм приостановления выглядит следующим образом: предприятие видит, что субсидиант не оплатил, тогда информацию передают в управление соцзащиты, а управление, в свою очередь, прекращает выплату до поступления необходимых средств.

Ранее сообщалось, что Минсоцполитики рассказали, как быстро забрать субсидию в Ощадбанке. Чтобы быстрее получить деньги, нужно записаться к консультанту заранее. 

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Теги: субсидии, монетизация субсидии, субсидиант, долги по коммуналке, Андрей Рева, приостановление выплаты субсидии
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Вепр    07.03.2019, 14:35
Оценка:  0
Вепр
Це оте падло прокляте рева, що казав, українці багато їдять?
Нехай здохне сволота!
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