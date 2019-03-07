"Субсидию можно проесть один раз" – Андрей Рева

В случае долгов за ЖКУ, субсидию заберут.

Министр социальной политики Украины Андрей Рева в эфире одного из украинских телеканалов сообщил, что адресная помощь в случае неуплаты за ЖКУ будет приостановлена, передает Сегодня.

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“Есть одна вещь, которую я хотел бы, чтобы все помнили. Ее (субсидию. – Ред.) можно проесть один раз. Далее, если вы не заплатите, вам просто следующей не дадут“, – сказал он.

Он напомнил, что каждое предприятие, которое предоставляет коммунальные услуги, имеет свою клиентскую базу и, соответственно, свою бухгалтерию.

“Люди меня могут поправить, если я что-то скажу не так. Но вы знаете, что такое не заплатить за электроэнергию в течение месяца. К вам сразу придет контроллер из РЭСа (районной электрической сети. – Ред.) и задаст определенные вопросы. То же касается газа. А это основные, скажем так, оплаты“, – пояснил Рева.

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Механизм приостановления выглядит следующим образом: предприятие видит, что субсидиант не оплатил, тогда информацию передают в управление соцзащиты, а управление, в свою очередь, прекращает выплату до поступления необходимых средств.

Ранее сообщалось, что Минсоцполитики рассказали, как быстро забрать субсидию в Ощадбанке. Чтобы быстрее получить деньги, нужно записаться к консультанту заранее.