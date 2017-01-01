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Киев поделился, сколько даст денег ОСМД на ремонты

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Размер помощи будет рассчитан с помощью формулы с применением возрастного коэффициента.
Киевсовет даст ОСМД деньги на реновацию домов
Киевсовет даст ОСМД деньги на реновацию домов
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Киевсовет сообщил, что правительство выделит дополнительные средства из городского бюджета столицы на ремонт домов, в которых создано ОСМД. Деньги будут выделены исключительно с целью проведения ремонтных работ и работ по утеплению многоэтажек, передает UBR. 

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Помощь будет выделена только разово и только для одного объекта. Во внимание также будут брать возраст дома, от которого будет рассчитываться сумма предоставляемой финансовой поддержки.

Формула будет выглядеть следующим образом: 250 грн необходимо умножить на общую площадь дома и на коэффициент его возраста. Депутат Киевсовета Олег Костюшко заявил, что последний показатель власти станут рассчитывать каждые 10 лет.

Деньги не принадлежат распределению между владельцами дома и выделены исключительно на реконструкцию, реставрацию, капитальный ремонт и техническое переоснащение здания. Районные государственные организации будут главными распорядителями средств. 

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Для получения соответствующей финансовой помощи, главе объединения совладельцев многоквартирного дома необходимо обратиться именно к специалисту в районной ОГА.

Для регистрации самого ОСМД нужно создать инициативную группу минимум из трех жильцов дома, после этого получить список всех совладельцев жилых и нежилых помещений многоквартирного дома с указанием площадей помещений.

Такой список можно получить в Департаменте жилищно-коммунальной инфраструктуры (если дом построен до 2012 года), а также в отделе государственной регистрации прав на недвижимое имущество регистрационной службы Главного управления юстиции в городе Киеве (если здание построено после 2012 года). 

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Далее проводится учредительное собрание жильцов дома, где голосованием избирается глава ОСМД и проводится письменный опрос владельцев квартир. Только после этого можно подавать документы на регистрацию в местные органы власти.

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Теги: модернизация жилья, ремонт, утепление жилье, ремонт домов, Киевсовет, КГГА, реновация, ОСМД
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