Налоговая соцльгота: Что это, кому положена и зачем

Самозанятые предприниматели рассчитывать на налоговую льготу не могут.

Льгота не может быть применена, если налогоплательщик получает другие доходы facebook.com

Старший партнер юк Dega Partners Игорь Деревянко рассказал обо всех аспектах налоговой социальной льготы, передает Сегодня.

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Налоговая льгота применяется к доходу, начисленному в пользу плательщика налога в течение отчетного налогового месяца как зарплата, то есть плательщик может уменьшить сумму общего месячного налогооблагаемого дохода, получаемого от одного работодателя в виде зарплаты, на сумму налоговой соцльготы

Размер льготы не должен превышать сумму, равную размеру месячного прожиточного минимума, действующего для трудоспособного лица на 1 января отчетного налогового года, умноженного на 1,4, округленного до 10 грн.

Так, при размере прожиточного минимума для трудоспособного лица на 1 января 2019-го в сумме 1921 грн предельный доход для применения льготы составит: 1921 грн х 1,4 = 2690 грн, где общий размер налоговой соцльготы для любого налогоплательщика ограничивается 50% размера прожминимума для трудоспособного лица (в расчете на месяц), установленного законом на 1 января отчетного налогового года, что в итоге составляет 960,5 грн.

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Если учесть, что прожминимум (1921 грн) и минзарплата (4173 грн) существенно отличаются, то сейчас льготой могут воспользоваться те, кто работает неполный рабочий день, имеет от 2 маленьких детей, совмещает должности у одного работодателя.

Так, для одного из родителей предельный размер дохода, который дает право на получение налоговой социальной в случае содержания 2 детей до 18 лет составит: 2690 грн х 2 = 5380 грн, а для второго родителя — 2690 грн. При этом если налогоплательщик содержит 2 или более детей в возрасте до 18 лет, тогда размер налоговой соцльготы составляет 100% от общего размера налоговой соцльготы (960,5 грн).

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Для одиноких матерей (отцов), вдов (вдовцов), опекунов, попечителей, а также налогоплательщиков, которые содержат ребенка-инвалида, размер налоговой соцльготы составляет 150% от общего размера (960,5 грн) и насчитывает 1440,75 грн в расчете на каждого ребенка в возрасте до 18 лет.

Налоговая соцльгота применяется к начисленному налогоплательщику месячному доходу в виде заработной платы только по одному месту его начисления и выплаты, только после представления работодателю заявления налогоплательщика о применении этой налоговой льготы и предоставлении документов, подтверждающих такое право.

Льгота не может быть применена, если налогоплательщик получает другие доходы, нежели его заработная плата, то не может получить на эти доходы налоговую социальную льготу, на нее не могут рассчитывать самозанятые лица, если получают доход от осуществления предпринимательской деятельности или другой независимой профессиональной деятельности.

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Или если налогоплательщик в течение отчетного налогового месяца получает не только заработную плату, но одновременно и другие доходы — например, стипендию или иное (денежное или вещевое) обеспечение учащихся, студентов, аспирантов, военнослужащих, что выплачивается из бюджета. В таком случае он также не может получать налоговую социальную льготу.

Ранее сообщалось, что в ГФС рассказали о налоговой социальной льготе, а также о том, кто и как может ее получить.