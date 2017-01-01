Сколько придется заплатить за постное меню в Великий пост

Отличаются ли в цене постные блюда от обычных.

В понедельник, 11 марта, начался Великий пост. Теперь вместо мяса и молочных продуктов можно есть овощи, бобовые и крупы. Сегодня рассказали, как правильно начинать поститься и сколько за это придется заплатить.

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Например, для киевлянки Татьяны сложно придерживаться поста не только морально, но и материально.

"А цены на рыбу видели? А чем можно в пост еще кормиться? А дети хотят тоже есть, а дети не едят рыбу допустим ту, которая у нас. Или едят ту, которая красная, а на нее денег нету", – сетует Татьяна Валентинова.

А Нина Мисюревич пост приветствует, но сама не соблюдает из-за отсутствия времени на готовку постных блюд. Однако одобряет дополнительные овощи в рационе.

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"Поститься правда надо, но не постимся. Такой ведем образ жизни – с работы на работу. Просто нет времени", – говорит Нина Мисюревич.

Продавец Ольга утверждает, что спрос на мясные продукты во время поста и правда падает.

"Продажи упали процентов на 30 со 100. Все-таки люди скорее всего за здоровый образ жизни. Тем более в основном сейчас берут фрукты, овощи, каши", – признается Ольга.

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Диетолог Лариса Бойченко рассказала, как нужно правильно заменять животные белки. Например, тем, кто работает физически вместо мяса нужно употреблять спаржу, брокколи, нут, чечевицу и миндаль. Пожилым людям необходимо включить в рацион лен и тыквенные семечки.

Для тех, кто ежедневно занимается умственной деятельностью диетологи советуют употреблять легкие углеводы. Подойдут хурма, бананы и виноград, но не более трех фруктов в день.

Обязательно нужно покупать цельнозерновые крупы, например, на завтрак. В кашу можно добавить замороженные фрукты. На второй завтрак можно съесть фрукты, а на обед овощной суп. Завершить день лучше запеченными овощами. Резко переходить на один хлеб и воду не стоит.

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"Если человек слаб, или это ребенок или человек болен – хроническое заболевание какое-то, тогда ограничение как минимум белка животного происхождения, я имею ввиду мяса, для этого человека уже будет пост, и это будет очень полезным. Люди поздоровее, помоложе могут исключить абсолютно весь белок из организма", – рассказывает диетолог Лариса Бойченко.

Диетолог Лариса соблюдает пост уже 10 лет, что, по ее словам, отражается не только на лучшем самочувствии, но и на кошельке.

Так, капуста стоит 16 гривен за килограмм, лук – в среднем 13 гривен. Картофель по 8, морковь по 9. Стоимость постного борща не более 55 гривен за кастрюлю. В стоимость классического борща добавляем свинину, по 100 гривен за килограмм – цена автоматически возрастает до 155 грн.

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Цельнозерновая каша по 23 грн за упаковку с фруктами или орехами по 50 гривен за 100 граммов обойдется в 80 гривен. Зато с курицей или свининой стоимость этой же каши едва или не 100 гривен.

Также диетологи утверждают, что при добавлении в меню экзотических фруктов или несезонных овощей, стоимость блюд не превысит цену за мясо. А единственным недостатком поста называют нехватку времени на разработку и приготовления нового меню.

Ранее сообщалось, сколько будут стоить овощи и фрукты в Украине весной 2019 года. Весной яблоки подешевеют, но борщевой набор будет стоить дороже, чем было.