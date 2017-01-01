Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Налоги на получение наследства: Сколько придется заплатить – ГФС

Комментариев: 0
Согласно законам, получить наследство можно только уплатив налог.
Наследство облагается налогом по ставке НДФЛ 18 процентов
Наследство облагается налогом по ставке НДФЛ 18 процентов
depositphotos.com

Государственная фискальная служба Днепропетровской области рассказала, какой существует порядок налогообложения при получении наследства, передает УНН. 

Читай также: Налоговая соцльгота: Что это, кому положена и зачем

"Порядок налогообложения наследства (подарка), полученной физическим лицом - нерезидентом от физического лица - резидента Главное управление ДФС в Днепропетровской области напоминает, что объекты дарения, указанные в п. 174.1 ст. 174 Налогового кодекса Украины (далее - НКУ), подаренные плательщику налога на доходы физических лиц (далее - НДФЛ) другим физическим лицом, облагаются налогом согласно правилам, установленным настоящим разделом для налогообложения наследства (п. 174.6 ст. 174 НКУ).

Объекты наследства облагаются налогом по ставке, определенной в п. 167.1 ст. 167 НКУ, для любого объекта наследства, которое наследуется наследником - нерезидентом от наследодателя - резидента (п 174.2.3 п. 174.2 ст. 174 НКУ). 

Читай также: Бюджет-2018 получил рекордные доходы - ГФС

Ставка НДФЛ составляет 18% от базы налогообложения относительно доходов, начисленных (выплаченных, предоставленных) (кроме случаев, определенных в подпунктах 167.2 - 167.5 ст. 167 НКУ) в том числе, но не исключительно в форме: заработной платы, других поощрительных и компенсационных выплат или других выплат и вознаграждений, которые начисляются (выплачиваются, предоставляются) плательщику НДФЛ в связи с трудовыми отношениями и по гражданско-правовым договорам (п. 167.1 ст. 167 НКУ)", - говорится в сообщении.

Также, ГФС добавили, пунктом 174.3 ст.174 НКУ предусмотрено, что лицами, ответственными за уплату (перечисление) налога в бюджет, являются наследники, получившие наследство. 

Читай также: Как в Украине отмывают деньги, чтобы заполнить декларации нужным людям

Доход в виде стоимости унаследованного имущества (средства, имущество, имущественные или неимущественные права) в пределах, подлежащих налогообложению, и отмечается в годовой налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах

Кроме наследников - нерезидентов, обязаны уплатить НДФЛ до нотариального оформления объектов наследства или в сельских населенных пунктах - до оформления уполномоченным на это должностным лицом соответствующего органа местного самоуправления по месту открытия наследства, и наследников, получивших в наследство объекты, облагаемые по на Левой ставке НДФЛ. 

Читай также: Кто ворует больше всех, уклоняясь от уплаты налогов: Инфографика

А также другими наследниками - резидентами, которые оплатили НДФЛ до нотариального оформления объектов наследства или в сельских населенных пунктах - до оформления уполномоченным на это должностным лицом соответствующего органа местного самоуправления по месту открытия наследства.

Все перечисленное облагается по ставке НДФЛ 18 процентов.

Ранее сообщалось, как вернуть налоги, уплаченные в бюджет и что такое налоговая скидка.

Поделись:
Теги: налог на наследство, завещание, налогообложение, ГФС
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь