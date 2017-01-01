Налоги на получение наследства: Сколько придется заплатить – ГФС

Согласно законам, получить наследство можно только уплатив налог.

Государственная фискальная служба Днепропетровской области рассказала, какой существует порядок налогообложения при получении наследства, передает УНН.

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"Порядок налогообложения наследства (подарка), полученной физическим лицом - нерезидентом от физического лица - резидента Главное управление ДФС в Днепропетровской области напоминает, что объекты дарения, указанные в п. 174.1 ст. 174 Налогового кодекса Украины (далее - НКУ), подаренные плательщику налога на доходы физических лиц (далее - НДФЛ) другим физическим лицом, облагаются налогом согласно правилам, установленным настоящим разделом для налогообложения наследства (п. 174.6 ст. 174 НКУ).

Объекты наследства облагаются налогом по ставке, определенной в п. 167.1 ст. 167 НКУ, для любого объекта наследства, которое наследуется наследником - нерезидентом от наследодателя - резидента (п 174.2.3 п. 174.2 ст. 174 НКУ).

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Ставка НДФЛ составляет 18% от базы налогообложения относительно доходов, начисленных (выплаченных, предоставленных) (кроме случаев, определенных в подпунктах 167.2 - 167.5 ст. 167 НКУ) в том числе, но не исключительно в форме: заработной платы, других поощрительных и компенсационных выплат или других выплат и вознаграждений, которые начисляются (выплачиваются, предоставляются) плательщику НДФЛ в связи с трудовыми отношениями и по гражданско-правовым договорам (п. 167.1 ст. 167 НКУ)", - говорится в сообщении.

Также, ГФС добавили, пунктом 174.3 ст.174 НКУ предусмотрено, что лицами, ответственными за уплату (перечисление) налога в бюджет, являются наследники, получившие наследство.

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Доход в виде стоимости унаследованного имущества (средства, имущество, имущественные или неимущественные права) в пределах, подлежащих налогообложению, и отмечается в годовой налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах

Кроме наследников - нерезидентов, обязаны уплатить НДФЛ до нотариального оформления объектов наследства или в сельских населенных пунктах - до оформления уполномоченным на это должностным лицом соответствующего органа местного самоуправления по месту открытия наследства, и наследников, получивших в наследство объекты, облагаемые по на Левой ставке НДФЛ.

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А также другими наследниками - резидентами, которые оплатили НДФЛ до нотариального оформления объектов наследства или в сельских населенных пунктах - до оформления уполномоченным на это должностным лицом соответствующего органа местного самоуправления по месту открытия наследства.

Все перечисленное облагается по ставке НДФЛ 18 процентов.

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