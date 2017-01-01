Как получить компенсацию за детские кружки

Основанием для возврата денег будут платежки за услуги, развивающие ребенка.

За детские кружки теперь можно компенсировать средства от государства depositphotos.com

В эфире Сниданку 1+1 рассказали, что с начала 2019 года в Украине стартовала программа компенсации детских развивающих кружков, передает ТСН.

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"С 1 января 2019 года те родители, которые занимаются развитием ребенка, имеют право на налоговые льготы на кружки, детские сады и другие программы обучения", - написал на своей странице в соцсети Facebook премьер-министр Владимир Гройсман.

Министр юстиции Павел Петренко рассказал, что такими кружками могут считаться как спортивная или другая секция, так и однодневный семинар, и даже колледж.

Петренко сообщил, что компенсацию можно получить в размере не более 18%.

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"Вам необходимо ежемесячно собирать квитанции по оплате услуг того персонала, который учит ребенка в кружке. Второе, у своего работодателя по состоянию на конец года взять справку о всех ваших доходах, которые вы имеете по месту работы. Третье, подать в государственную фискальную службу по месту своей регистрации налоговую декларацию", - поделился Петренко.

Налоговая посчитает 18% от ваших расходов, как уже частично оплаченный в следующем году налог на доход физических лиц. То есть, у родителей из зарплаты соответствующую сумму взымать в казну уже не будут.

Ранее сообщалось, что с неплательщиков алиментов взыскали более 5 млрд грн. Такую сумму удалось собрать после начала действия программы по усилению ответственности за неуплату алиментов.