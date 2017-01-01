Какой стала средняя пенсия после повышения в Украине

По состоянию на 1 марта средний размер пенсии в Украине увеличился.

Пенсионный фонд на странице в Facebook сообщил, что средний размер пенсии в Украине после повышения увеличился до 3033 грн по состоянию на 1 марта 2019 года.

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Так, они напомнили, что средний размер пенсии на 1 января составлял 2542 грн, то есть после повышения он вырос на 491 грн.

Данные Фонда свидетельствуют о том, что 22% пенсионеров получили повышение пенсии на 100 грн, 28% – от 100,01 грн до 400 грн, 9% – от 400,01 грн до 500 грн, еще 9% – от 500,01 грн до 700 грн, 5% – от 700,01 грн до 1000 грн и 27% – свыше 1000 грн.

После повышения пенсия выросла на 491 грн facebook.com/pfu.gov.ua

Ранее сообщалось, что около 800 тыс пенсионеров уже получили разовую выплату в 1200 грн. Такую же сумму они получат в апреле.