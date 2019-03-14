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При отсутствии платежек счета лучше оплачивать самостоятельно – Нафтогаз

Комментариев: 1
Если облгазы не присылают квитанции, то реквизиты можно узнать на почте или в банке.
На почте и в банках все работники знают, на какие реквизиты надо платить за газ
На почте и в банках все работники знают, на какие реквизиты надо платить за газ
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Заместитель начальника департамента энергоэффективности НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Хабатюк рассказал, что делать, если облгазы не присылают квитанции на оплату газа, передает ТСН. 

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"В случае если потребитель не получил счет, то он может оплатить его самостоятельно, зная реквизиты", - подчеркнул он.

Он указал на то, что на почте и в банках все работники знают, на какие реквизиты надо платить за газ.

"Сегодня, к сожалению, в каждом регионе один поставщик газа для населения - газсбыт", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Нафтогаз обвиняет газсбыты в срывах монетизации субсидии. Посредники мошенничают с платежками для населения, не выставляя счета потребителям.

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Теги: облгазы, Нафтогаз, проверки, тарифы на газ, платежки за газ
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Комментариев (1)
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Sinobi-life    14.03.2019, 14:16
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Sinobi-life
Позвольте, а нахрена тогда нужны эти дармоеды на таких зарплатах,если они не выполняют свою работу???
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