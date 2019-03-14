При отсутствии платежек счета лучше оплачивать самостоятельно – Нафтогаз
Если облгазы не присылают квитанции, то реквизиты можно узнать на почте или в банке.
Заместитель начальника департамента энергоэффективности НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Хабатюк рассказал, что делать, если облгазы не присылают квитанции на оплату газа, передает ТСН.
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"В случае если потребитель не получил счет, то он может оплатить его самостоятельно, зная реквизиты", - подчеркнул он.
Он указал на то, что на почте и в банках все работники знают, на какие реквизиты надо платить за газ.
"Сегодня, к сожалению, в каждом регионе один поставщик газа для населения - газсбыт", - добавил он.
Ранее сообщалось, что Нафтогаз обвиняет газсбыты в срывах монетизации субсидии. Посредники мошенничают с платежками для населения, не выставляя счета потребителям.
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