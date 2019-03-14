При отсутствии платежек счета лучше оплачивать самостоятельно – Нафтогаз

Если облгазы не присылают квитанции, то реквизиты можно узнать на почте или в банке.

На почте и в банках все работники знают, на какие реквизиты надо платить за газ facebook.com

Заместитель начальника департамента энергоэффективности НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Хабатюк рассказал, что делать, если облгазы не присылают квитанции на оплату газа, передает ТСН.

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"В случае если потребитель не получил счет, то он может оплатить его самостоятельно, зная реквизиты", - подчеркнул он.

Он указал на то, что на почте и в банках все работники знают, на какие реквизиты надо платить за газ.

"Сегодня, к сожалению, в каждом регионе один поставщик газа для населения - газсбыт", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Нафтогаз обвиняет газсбыты в срывах монетизации субсидии. Посредники мошенничают с платежками для населения, не выставляя счета потребителям.