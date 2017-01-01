Книгу жалоб отменили: Как теперь защитить свои права

Эксперты советуют жаловаться в соцсети, обязательно добавляя ссылку и хэштэг на компанию.

Кабинет министров отменил рудимент, оставшийся в наследство после Советского союза – книг отзывов и предложений, то есть книгу жалоб. Кто-то поддерживает новшество, а кто-то считает, что людей лишили прав на защиту от нечестной торговли и некачественных услуг, передает Сегодня.

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Отменить книгу жалоб было по инициативе Минэкономразвития, которые утверждают, что она приносит только убыток в 125,6 млн грн в год на покупку бумажных книг и оборудование уголка потребителя столом, стулом и канцпринадлежностями для написания жалоб.

Также они считают, что книга жалоб вводит покупателей в заблуждение, так как последние уверены, что создадут много проблем, оставив негативны отзыв, а на деле их никто даже не читает.

На данный момент существует более эффективный метод – соцсети, через которые можно "прославить" на всю страну не понравившиеся магазин или кафе, не оставляя своих контактов, как это требуется в книге жалоб.

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Юристы уверены, что книга жалоб работала эффективно в советское время, когда были только госпредприятия и не было ни интернета, ни электронной почты.

Также, юрист Владимир Столитний напомнил, что закон "Об обращении граждан" дает людям право обратиться в любую организацию, в том числе в Госпродпотребслужбу, и письменно или по e-mail получить ответ в течение 30 дней. Или позвонить на горячую линию сети супермаркетов.

"Если ответ не устроит — можно подать в суд. Но с появлением соцсетей люди нашли эффективный способ: жалоба в интернете публична и, как правило, на нее тут же отвечает представитель структуры, которой клиенты недовольны. К тому же в сети, в отличие от бумажной книги, не надо оставлять персональных данных, которыми могут воспользоваться мошенники", — говорит Столитний.

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Не согласен с юристом исполнительный директор "Союза потребителей Украины" Максим Несмиянов.

"Книга отзывов и предложений — это дешево и доступно для всех, независимо от возраста. Не все имеют компьютеры, доступ к страницам продавцов в соцсетях, особенно это касается старшего поколения. А чтобы дозвониться на горячую линию, нужна железная выдержка и много свободного времени", - говорит Несмиянов.

Украинцы также считают, что защитить свои права им станет сложнее.

"Когда жалуешься в соответствующие инстанции, они отвечают отписками и ничего не делают. Пример: в самом центре столицы в кафе я столкнулся с курением кальяна, запрет которого прописан в законах. Написал письмо в Госслужбу по защите прав потребителей с названием заведения и точным адресом.

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А мне ответили, что для проверки им нужно сообщить еще и право собственности! Неужели названия и адреса недостаточно? Госслужба просто не хочет ничего делать для реальной помощи потребителям", — говорит киевлянин Станислав Зубрицкий.

С ним соглашается пенсионерка Екатерина Бунчук:

"В сервис-центре одного из операторов сотовой связи я попросила менеджеров помочь мне пополнить счет через терминал. Когда мне отказали, то потребовала книгу жалоб, в которой изложила суть конфликта, указала фамилию человека, который мне нагрубил, оставила свой адрес. По закону мне должны дать письменный ответ в течение недели, но я его так и не дождалась".

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