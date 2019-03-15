Куда девать неиспользованную субсидию

Если субсидия использована не полностью, то можно пустить ее на уменьшение суммы в последующих платежках.

Если субсидия не была использована до монетизации, то ее можно использовать для уменьшения сумм за следующие месяца Facebook.com

Если в марте в личном кабинете субсидианта высвечивается неиспользованная субсидия на сумму 1500 гривен, а жители дома использовали в феврале газа на сумму 1000 грн, то можно требовать перерасчета платежки за февраль, где должна быть сумма к уплате – 0 грн, передает 24 Канал.

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Остаток суммы, 500 грн, перейдет на апрель. То есть, если в марте семья потребила газа на 1000 грн, то за этот период она может доплатить только 500 грн.

То есть, если субсидия не была использована до монетизации, то ее можно использовать для уменьшения сумм оплаты за потребленные коммунальные услуги за февраль и последующие месяцы.

А вот уже субсидию, которую люди получают в марте и апреле можно использовать на свое усмотрение.

Ранее сообщалось, что по словам Павла Розенко, из-за субсидии больше долгов по коммуналке не будет. Вице-премьер уверен, что украинцы захотят продолжать экономить и дальше.