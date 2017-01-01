ТОП-6 советов, как накопить на пенсию помимо государственной

Эксперты рассказали, как откладывать до пенсии, чтобы не получать минималку.

Сегодня рассказали, что на государственную пенсию не стоит рассчитывать, а лучше подготовиться и отложить немного денег на старость. Для этого эксперты поделились шестью советами выгодной и эффективной экономии для расходов в преклонном возрасте.

Совет 1. Не откладывать валюту дома

Читай также: Повышение пенсий: Сколько стало "богатых" пенсионеров в Украине

Откладывать деньги под матрас – это хорошо, но также рискованно. Во-первых, доллар и евро тоже девальвируют примерно на 2% в год. То есть, если отложить 100 долларов, то в 2020 году они будут как 98 долларов.

А, во-вторых, есть очень большая вероятность того, что деньги потратятся, не дожив до пенсии, например, на квартиру, машину или бытовую технику. Также их могут украсть, или деньги не переживут пожар.

"Вариант неплохой. Но если человек начнет копить валюту где-то под матрас, не захочет ли человек полезть под матрас, чтобы купить новую машину, или жена захочет шубу. Есть и другой риск – не придут ли плохие люди и ограбят человека. Это вполне реальные ситуации.

Наличка дома – это краткосрочные накопления. Таким способом можно откладывать на отпуск, машину, зная, что деньги будут потрачены через год", – отмечает эксперт по финансовому страхованию Алексей Миколенко.

Совет 2. Открыть депозит

Читай также: Пенсии будут рассчитывать по новой формуле – Кабмин

Депозит считается самым доступным и легким вариантом, которые оформляется уже от 100 грн и с 14 лет. Также стоит отметить, что Фонд гарантирования вкладов возместит сумму до 200 тыс если банк вдруг обанкротится. Потому эксперты советуют размещать депозиты в нескольких банках, если сумма более 200 тыс.

"Возьмем для примера девушку Оксану, которая уже сегодня начнет откладывать по 500 грн в месяц. Допустим, она постоянно будет откладывать ежемесячно эту сумму, и не более. Тогда через 25 лет она будет иметь 150 000 грн. И тогда следующие 10 лет она может получать ежемесячно по 1250 грн.

Согласна, небольшая сумма. Если же Оксана решит эти деньги держать на депозитах и не будет снимать проценты, а будет добавлять к основной сумме при условии, что ставка будет на уровне 12% годовых чистая, то через 25 лет, она получит сумму в размере 948 000 грн. И следующие 10 лет сможет получать ежемесячно по 7900 грн", – отмечает Александра Грудзевич, финансист и тренер по финансовому успеху.

Главное, не снимать средства на текущие потребности, потому что сумма накоплений так и не будет расти.

Совет 3. Открыть счет в негосударственном пенсионном фонде

Читай также: Скачок цен в марте: Эксперты ожидают влияние инфляции на стоимость продуктов

Единственным способом копить и получить доступ к деньгам исключительно при выходе на пенсию эксперты считают счета в негосударственных пенсионных фондах. Так, человек на свой счет регулярно перечисляет часть своего дохода. А Фонд инвестирует деньги в национальную экономику – депозиты, ценные бумаги. Прибыль или убыток разделяет между всеми. То есть, НПФ не гарантирует доходности накоплений.

Однако, никто не застрахован от того, что по окончанию срока действия договора он получит меньше, чем вложил за все время. Но фонды не штрафуют за невнесение очередного платежа, а вкладчик решает сам, когда должны начаться выплаты – они могут отличаться не более, чем на 10 лет от установленного государством уровня.

Также пенсионный счет можно заморозить, если нет возможности его пополнять, или его можно перевести в другой НПФ. При критическом состоянии здоровья – инсульте, онкозаболевании, инвалидности – всю сумму можно снять досрочно. В случае смерти вкладчика накопления будут выплачиваться наследникам.

"Пенсионные фонды прекрасно работают за границей, где есть фондовый рынок. А зарабатывают они на акциях, на управлении капиталом. А в Украине фондового рынка нет. К тому же, когда в 2008 в США обвалился фондовый рынок, у многих американцев, которые должны были начать получать выплаты, счет уменьшился в разы. То есть инвестор в пенсионный фонд берет на себя риск таких падений", – отмечает Алексей Миколенко.

Совет 4. Инвестировать в недвижимость, ценные бумаги, акции

Читай также: Какой стала средняя пенсия после повышения в Украине

Стоит помнить, что в Украине нет такого рынка акций, как за границей. А на зарубежный рынок акций могут реально выйти те, у кого есть большой капитал, кто может понести крупные расходы, и они будут оправданы.

"Можно брать ипотеку, инвестировать в нее, сдавать в аренду и иметь с этого доход. Насколько это реалистично? Однокомнатная квартира в Киеве стоит не менее 500 тыс. грн. Если брать кредит, то 20% от суммы уже должно быть собрано, потом кредит надо выплачивать. Это вариант, если человеку есть, где жить, и у него уже есть капитал", – отмечает Миколенко.

Поэтому Александра Груздевич советует на данный момент вкладывать в облигации внутреннего государственного займа. Единственный минус - чтобы работать с этим инструментом, надо иметь от 100 тыс грн. Из преимуществ – доход не облагается налогом, оплачивается только военный сбор, облигации бывают как в гривнях, так и в долларах.

Совет 5. Накопительное страхование жизни

Читай также: Около 800 тыс пенсионеров уже получили разовую выплату в 1200 грн

Накопительные программы оформляются через страховые компании, негосударственные пенсионные фонды, пенсионные депозиты от коммерческих банков. Они позволяют копить деньги от 10 лет и более, включая страхование на случай болезни или смерти.

"На сегодня это наиболее реалистичный вариант. Фактически человек берет на себя обязательство вносить деньги, например, до достижения 65 лет. А разорвать накопительный договор очень невыгодно", – отмечает Миколенко.

Однако, деньги можно вносить раз в год, а также есть прирост суммы накопления за счет ежегодного отложения и за счет начисления процентов. В случае оформления через страховую компанию (страхование жизни) есть дополнительный бонус – собственно страховка.

Минусом будет минимальный платеж суммы в год составляет от 5000 грн, то есть, нужно сначала эту сумму накопить.

Совет 6. Комбинированный способ

Читай также: Пенсии после 1 марта: На сколько, кому и как повысят

Можно использовать все вышеперечисленные методы вместе или, как угодно. В таком случае можно быть уверенным, что часть капитала будет доступна в любой момент. Также часть денег можно копить в гривне, а часть в валюте.

"Оптимальное соотношение 50/50 – то есть 50% накоплений держать в гривне, 50% в долларах. Таким образом, гривневые инструменты дадут доходность, долларовые сохранят ваши нервы от переживания "Что будет, если доллар начнет расти", – добавляет Грудзевич.

Миколенко считает, что лучше всего начать с накопительного страхования жизни, так как в нем есть страховка на случай болезни или смерти. Параллельно можно открыть счет в негосударственном пенсионном фонде или копить на вторую квартиру, с которой в будущем можно будет получать арендную плату, или которую можно продать за большую сумму.

Ранее сообщалось, что в Украине стартовала автоиндексация пенсий. Для более 10 млн пенсионеров с 1 марта проведут автоматическую индексацию пенсий, повышение в среднем составит 255 гривен.