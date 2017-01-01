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Экспорт из Украины в ЕС наладили 14 тысяч компаний

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Более 14 тысяч украинских компаний наладили эксперт из Украины в ЕС, который стал крупнейшим торговым партнером страны.
Все больше украинских компаний получают разрешения на экспорт в ЕС
Все больше украинских компаний получают разрешения на экспорт в ЕС
Getty Images
Евросоюз стал самым крупным партнером Украины. Об этом в Twitter со ссылкой на слова первого министра экономического развития Степана Кубива сообщила пресс-служба Минэкономики. 

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"Сегодня Европейский Союз является крупнейшим торговым партнером Украины. Более 14 тысяч компаний экспортируют в ЕС, за три с половиной года выдано 250 тысяч сертификатов происхождения EUR.1", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2018 году 41,1% от общего товарооборота Украины пришлись на Евросоюз. Сертификат EUR.1 обязаны получать все компании, желающие наладить экспорт из Украины в ЕС. Этим документом подтверждается соответствие товаров правилам, устанавливающим различные преимущества при экспорте товаров в Евросоюз.
 
Ранее сообщалось, что в России заявили о снижении торговли с Украиной. В России подсчитали, что за первый квартал текущего года Киев и Москва наторговали на 3,239 миллиарда долларов.
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Теги: Украина, ЕС, Минэкономики, торговля, бизнес
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