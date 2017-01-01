Экспорт из Украины в ЕС наладили 14 тысяч компаний

Евросоюз стал самым крупным партнером Украины. Об этом в Twitter со ссылкой на слова первого министра экономического развития Степана Кубива сообщила пресс-служба Минэкономики.

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"Сегодня Европейский Союз является крупнейшим торговым партнером Украины. Более 14 тысяч компаний экспортируют в ЕС, за три с половиной года выдано 250 тысяч сертификатов происхождения EUR.1", - говорится в сообщении.