Экспорт из Украины в ЕС наладили 14 тысяч компаний
Более 14 тысяч украинских компаний наладили эксперт из Украины в ЕС, который стал крупнейшим торговым партнером страны.
Евросоюз стал самым крупным партнером Украины. Об этом в Twitter со ссылкой на слова первого министра экономического развития Степана Кубива сообщила пресс-служба Минэкономики.
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"Сегодня Европейский Союз является крупнейшим торговым партнером Украины. Более 14 тысяч компаний экспортируют в ЕС, за три с половиной года выдано 250 тысяч сертификатов происхождения EUR.1", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2018 году 41,1% от общего товарооборота Украины пришлись на Евросоюз. Сертификат EUR.1 обязаны получать все компании, желающие наладить экспорт из Украины в ЕС. Этим документом подтверждается соответствие товаров правилам, устанавливающим различные преимущества при экспорте товаров в Евросоюз.
Ранее сообщалось, что в России заявили о снижении торговли с Украиной. В России подсчитали, что за первый квартал текущего года Киев и Москва наторговали на 3,239 миллиарда долларов.
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