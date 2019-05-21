Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В России ответили на угрозы США по Nord Stream-2

Комментариев: 1
Вашингтон намерен вскоре ввести ограничительные меры в отношении российского газопровода и причастным к нему компаниям.
В РФ настаивают на том, что Северный поток-2 - коммерческий проект
В РФ настаивают на том, что Северный поток-2 - коммерческий проект
Getty Images

В России назвали "негодным политическим инструментом" возможные санкции США в отношении газопровода Северный поток-2. Об этом во вторник, 21 мая, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, сообщает ТАСС

Читай также: В Нафтогазе рассказали о санкциях США против Северного потока-2

"Наша позиция известна: Северный поток-2 - это абсолютно коммерчески обоснованный проект, который отвечает энергетическим интересам Европы", - говорит дипломат.

При этом заявления о возможных санкциях США в отношении проекта он назвал "негодным политическим инструментом, чтобы США обеспечили себе более выгодные условия для экономической деятельности, а попросту говоря, заставить европейцев покупать более дорогой американский газ". 

Читай также: В Нафтогазе заявили об отказе России от переговоров по газу

"В конечном счете все зависит от того, насколько сами европейцы смогут занять позицию, которая, прежде всего, отвечает их интересам, а не геополитическим конституциям, которые на сегодняшний день множатся в головах людей в Вашингтоне", - отметил замглавы МИД РФ.

Ранее сообщалось, что в США подготовили законопроект против Северного потока-2. Документ предусматривает ограничения в адрес владельцев морских судов, используемых для строительства газопровода.

Поделись:
Теги: Россия, США, МИД РФ, Северный поток, санкции, санкции против России
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  21.05.2019, 16:43
Оценка:  -3
гость
если б пинды серьезно намеревались блокировать строительство - то и сп1 и тп не допустили б.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь