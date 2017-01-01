Roshen подаст в суд на Минэкономики за красную ленту для тортов

Судебное заседание назначили уже на 3 июня.

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В сообщении суда от 20 мая, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений говорится о том, что хозяйственный суд Киева 3 июня рассмотрит иск компании “Рошен“ к Министерству экономического развития и торговли, а также государственному предприятию “Украинский институт интеллектуальной собственности (Укрпатент)“ за право регистрации красной ленты на упаковке торта, передает УНИАН.

Так, Рошен обратилось в Хозяйственный суд города Киева с иском к Минэкономразвития и государственного предприятия “Украинский суд интеллектуальной собственности“ за право патентирования красной ленты и других элементов для оформления упаковки тортов, которые производит предприятие.

Ранее сообщалось, что Киевская фабрика Roshen увеличила доход на 44%. Корпорация Roshen намерена увеличить уставный капитал Киевской фабрики на 330 млн гривен.