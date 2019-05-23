Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Приватбанк подал иск на Коломойского в суд США

Комментариев: 1
Иск против Коломойского подали 21 мая. Сейчас отсутствует какая-либо информация о сроках его рассмотрения.
ПриватБанк подал иск к Коломойскому в США
ПриватБанк подал иск к Коломойскому в США
facebook.com/Україна-News

Национализированный ПриватБанк подал судебный иск против своего бывшего владельца Игоря Коломойского в Канцелярский суд штата Делавэр в США. Об этом сообщает Интерфакс-Украина, ссылаясь на данные с сайта этого суда. 

Читай также: Кабмин обжаловал отмену национализации Приватбанка

Иск против Коломойского подали 21 мая 2019 года. Сейчас отсутствует какая-либо информация о сроках его рассмотрения.

Ресурс Law360 утверждает, что среди ответчиков также второй крупнейший экс-владелец банка Геннадий Боголюбов и их инвестиционные компании, а обвинения касаются возможного отмывания миллиардов долларов через делавэрские shell-компании, покупавшие предприятия и коммерческую недвижимость в США.

Согласно публикации Law360, в иске также фигурируют три "агента" этой схемы - Мордехай Корф (Mordechai Korf), Хаим Шохет (Chaim Schochet) и Уриэль Цви Лабер (Uriel Tzvi Laber) и около 20 компаний, зарегистрированных в штате Делавэр. 

Читай также: Банки должны вернуть деньги владельцу, если их снял мошенник – НБУ

В своем заявлении ПриватБанк заявил о миллиардных убытках. По его данным, ответчики использовали средства для скупки ценной недвижимости в Огайо и еще более, чем в дюжине штатов, в том числе в Техасе, Флориде и Кентукки, указывает этот юридический ресурс.

Деньги пошли на приобретение "стратегически важных" предприятий по производству стали и ферросплавов, расположенных в штатах Огайо, Мичиган, Западная Вирджиния и Кентукки, а значительные инвестиции в коммерческую недвижимость были также сделаны в таких местах, как Даллас и Кливленд, утверждается в иске.

По данным Law360, ПриватБанк обвиняет всех причастных якобы в несправедливом обогащении (unjust enrichment), мошенническим переводам (fraudulent transfers), гражданском сговоре (civil conspiracy) и alter-ego liability (т.н. вопросы "корпоративной вуали" – ред.). 

Читай также: ПриватБанк можно национализировать повторно - НБУ

ПриватБанк представлен в суде юристами из Abrams & Bayliss LLP и Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP, говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что НБУ выиграл суды по кредитам связанным с Коломойским компаниям. Верховный суд удовлетворил иски центробанка и ПриватБанка по обязательствам по рефинансированию ряда компаний.

Поделись:
Теги: США, суд, Коломойский, ПриватБанк, Игорь Коломойский, Приватбанк новости
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Петров    23.05.2019, 13:01
Оценка:  0
Петров
Злочинця Коломойського на нари!!!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь