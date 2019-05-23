Иностранные инвесторы недовольны кадровыми назначениями Зеленского

Бизнес ассоциация Европы негативно оценили назначение людей Коломойского на высокие должности Владимиром Зеленским.

Во время форма реанимационного пакета реформ президент Европейской Бизнес Ассоциации Томаш Фиала заявил, что дальнейшие назначения на высокие должности людей из круга бизнесмена Игоря Коломойского могут вызвать отток инвестиций из Украины, передает 24 Канал.

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Он уточнил, что, если Зеленский будет больше назначать людей с окружения олигарха, то тем сложнее украинские корпорации и правительство будут привлекать деньги в Украину.

Отмечается, что назначение Андрей Богдана в качестве главы Администрации Президента вызвало у бизнеса наибольшее беспокойство. Инвесторы сомневаются, что человек, который действовал на благо Коломойского изменит свой курс и начнет работать на благо страны.

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По словам Фиалы, он пока не видит, кто в Администрации Президента будет отвечать за работу с бизнесом или за экономическую политику. В то же время он добавил, что Украине крайне необходимо привлечь хотя бы один транш от Международного валютного фонда до конца 2019 года.

Ранее сообщалось, что в ЕС назвали условие для получения Украиной финпомощи. Продолжение сотрудничества с МВФ является одним из условий получения Украиной макрофинансовой помощи Евросоюза.