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Компания из Казахстана остановила отгрузки СПГ в Украину – СМИ

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Разрешения на прохождение украинской границы после 1 июня от российской стороны нет, утверждают источники.
Украина импортировала из Казахстана в прошлом году 257 тысяч тонн СПГ
Украина импортировала из Казахстана в прошлом году 257 тысяч тонн СПГ
facebook.com/arnapress

Казахская компания Тенгизшевройл (ТШО) остановила отгрузки сжиженного газа в направлении Украины. Об этом в пятницу, 24 мая, сообщает Еnkorr со ссылкой на источники в украинских компаниях-держателях TERM-контрактов ТШО. 

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По их данным, казахский трейдер опасается проблем с прохождением вагонов через российско-украинскую границу из-за вступления в силу с 1 июня российских санкций в отношении Украины.

"Разрешения на прохождение украинской границы от российской стороны нет. На этом пока все: на июнь планы никому не подтвердили", – рассказал руководитель трейдерской компании из Киева.

По словам другого трейдера, с 25 мая также остановлен налив уже оплаченных партий, отгружаемых в рамках майских TERM-контрактов. "Отгрузили все, что пересечет украинскую границу в мае. Остальное опасаются", – говорит собеседник. 

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По его словам, ограничения касаются как ресурса для украинских потребителей, так и транзитных объемов. Очевидно, что запрет коснется и других казахских производителей.

По данным Консалтинговой группы А-95, в 2018 году ТШО поставил в Украину 208,3 тыс. т сжиженного газа, что составило 15,8% от общего объема импорта. В апреле 2019 г. поставки составили 21,5 тыс. т (19%). Основные покупатели ресурса ТШО – WOG, Надежда, Socar, GT Group, Автотранс, Авантаж, ОККО.

Всего из Казахстана за 2018 год импортировано 257 тыс. т СПГ (15% от общего объема рынка).

Ранее сообщалось, что в Украине подешевеет газ для промышленности. Минимальная цена на газ для промышленных потребителей установлена на уровне 5 803 гривен за тысячу кубометров.

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Теги: Россия, Украина, Казахстан, экспорт, Импорт, санкции, СПГ, сжиженный газ, Ответные санкции России
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  27.05.2019, 10:56
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Писаки неграмотные! СПГ - это сжиженный метан. А пропан-бутановую смесь принято называть синтетическим (синтезированным) газом. Применяют в основном на автотранспорте и в баллонах для кухонных плит.Касаемо ограничений транзита- сами разорвали договоры и ввели кучу сцанкций. Ответку получите!
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