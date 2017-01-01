Илон Маск стал самым высокооплачиваемым главой компании в США

Зарплата Илона Маска составила всего лишь 55 тысяч долларов, а остальное – опционы на акции компании.

Общий размер вознаграждения Илона Маска в сравнении с 2017 годом вырос на 4575310% en.wikipedia.org/wiki/Elon_Musk

Генеральный директор автомобильной компании Tesla Илон Маск в 2018 году заработал 2,28 млрд долларов и стал самым высокооплачиваемым из руководителей компаний США. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на собственный рейтинг.

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Отмечается, что зарплата Маска составила 55 тысяч долларов, а остальное – опционы на акции компании. Общий размер вознаграждения в сравнении с 2017 годом вырос на 4575310%. При этом средняя зарплата сотрудников Tesla – 56 тысяч долларов.

На втором месте рейтинга оказался президент и CEO Discovery Inc. Дэвид Заслав, заработавший 129 млн долларов. На третьей строчке – CEO Palo Alto Networks Найкш Арора, доход которого составил 125 млн долларов.

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Если говорить о зарплатах сотрудников, то самый большой средний заработок был у работников компании Celgene (263 тыс. долларов), Vertex Pharmaceuticals (232 тыс. долларов) и Facebook (228 тыс. долларов).

Ранее сообщалось, что Илон Маск будет проверять все расходы сотрудников. Компания привлекла почти три миллиарда долларов с условием, что за десять месяцев Tesla выйдет на уровень безубыточности.