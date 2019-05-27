Продажи лекарств в Украине растут на 11% ежегодно – исследование

В прошлом году через украинские аптеки было продано 1,144 млрд упаковок лекарств на $2,7 млрд.

В Украине через аптеки продается 87% всех лекарств в денежном выражении flickr.com

Среднегодовой темп роста аптечного рынка лекарств в Украине за последние три года составил 11%. Об этом говорится в инфографическом справочнике Фармацевтика Украины 2019, подготовленном компанией Top Lead при поддержке фармацевтической фирмы Дарница, юридической фирмы Aequo и Торгово-промышленной палаты Украины.

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Четвертый год подряд наблюдается рост аптечного сегмента как в физическом, так и в денежном выражении, – отмечают авторы исследования.

В 2014 году через украинские аптеки было продано 973 млн упаковок лекарств, в 2016-м – 1,115 млрд, а в 2018-м – 1,144 млрд. В денежном выражении эти показатели составили соответственно $2, $2,5 и $2,7 млрд.

В справочнике подчеркивается, что аптечный сектор составляет основу рынка лекарственных средств в Украине: через него продается 87% всех лекарств в денежном выражении.

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Авторы отмечают, что рост продаж фармпродукции является мировым трендом. Если 10 лет назад глобальные продажи лекарственных средств росли примерно на 15% в год, то теперь показатель роста удвоился. В 2016 году мировой объём продаж фармацевтических препаратов составил $804 млрд, а в 2019 году ожидается его рост до $911 млрд.

По прогнозам, глобальный годовой объем продаж лекарственных средств до 2024 года вырастет с нынешних $911 млрд до $ 1,25 трлн. Украина станет частью этого роста, – заявил председатель исполнительного совета управляющей компании ЧАО Фармацевтическая фирма Дарница Дмитрий Шимкив.

Ранее сообщалось, что украинцы потратили на лекарства около 7 млрд грн за месяц. За год украинцы увеличили траты на здоровье на 14,6%.