Советник президента выступил против ликвидации Укроборонпрома

Экс-министр экономики при Порошенко предложил закрыть дискуссии вокруг ликвидации Укроборонпрома.

Советник президента Украины Владимира Зеленского и бывший министр экономики при Петре Порошенко Айварас Абромавичус высказался против предложенной нардепами ликвидации Укроборонпрома. Об этом он заявил во время круглого стола, сообщают Українськi Новини в понедельник, 27 мая.

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Абромавичус считает, что разговоры о ликвидации предприятия нужно прекратить.

"Надо остановить дискуссии о ликвидации Укроборонпрома", - заявил он и добавил, что выражает не мнение Зеленского, а свою позицию.

По мнению советника президента, нужно провести аудит Укроборонпрома и сменить управляющих предприятием, которые могут быть гражданскими, а не военными.

Ранее сообщалось, что в Киеве начался демонтаж здания оборонного завода. История завода Арсенал на Печерске начинается с 1764 года. В этом году предприятию исполняется 255 лет.