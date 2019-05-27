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Советник президента выступил против ликвидации Укроборонпрома

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Экс-министр экономики при Порошенко предложил закрыть дискуссии вокруг ликвидации Укроборонпрома.
В Укроборонпроме проведут полный аудит деятельности
В Укроборонпроме проведут полный аудит деятельности
flickr.com

Советник президента Украины Владимира Зеленского и бывший министр экономики при Петре Порошенко Айварас Абромавичус высказался против предложенной нардепами ликвидации Укроборонпрома. Об этом он заявил во время круглого стола, сообщают Українськi Новини в понедельник, 27 мая. 

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Абромавичус считает, что разговоры о ликвидации предприятия нужно прекратить.

"Надо остановить дискуссии о ликвидации Укроборонпрома", - заявил он и добавил, что выражает не мнение Зеленского, а свою позицию.

По мнению советника президента, нужно провести аудит Укроборонпрома и сменить управляющих предприятием, которые могут быть гражданскими, а не военными.

Ранее сообщалось, что в Киеве начался демонтаж здания оборонного завода. История завода Арсенал на Печерске начинается с 1764 года. В этом году предприятию исполняется 255 лет.

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Теги: ликвидация, Укроборонпром, Айварас Абромавичус
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Вы может сначала людям зарплаты повыплачивайте?
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