Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Самое дорогое лекарство в мире будут выпускать в Швейцарии

Комментариев: 0
Одноразовый препарат Zolgensma для лечения спинальной мышечной атрофии у детей стоит $2,1 млн.
Novartis получила разрешение на продажу самого дорогого в мире препарата
Novartis получила разрешение на продажу самого дорогого в мире препарата
uk.wikipedia.org/wiki/Novartis

Швейцарская фармацевтическая компания Novartis AG получила разрешение регулятора на продажу самого дорогого в мире препарата для лечения спинальной мышечной атрофии у детей в возрасте до двух лет. 

Читай также: Продажи лекарств в Украине растут на 11% ежегодно – исследование

Как говорится в сообщении компании, Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов США одобрило использование одноразового препарата Zolgensma, стоимость которого составляет $2,125 млн.

Для сравнения, стоимость второго самого дорогого в мире препарата под названием Luxturna составляет $850 тысяч.

Novartis даст страховым компаниям возможность оплачивать стоимость препарата равными частями в течение пяти лет. Компания также обещает частично возместить потраченную на лекарство сумму в случае, если оно окажется неэффективным. 

Читай также: Бесплатное лекарство по 1 грн: Новая схема обмана болеющих украинцев

"Одобрение Zolgensma является подтверждением того, насколько существенно генная терапия может изменить процесс лечения опасных для жизни генетических заболеваний, например, спинальной мышечной атрофии", - сказал глава Novartis Вас Нарасимхан.

"Мы верим, что Zolgensma сможет дать детям и их семьям, страдающим от этого разрушительного заболевания, жизнь, полную возможностей", - говорится в его заявлении.

Спинальная мышечная атрофия - это наследственное заболевание, при котором происходит нарушение функции нервных клеток спинного мозга, приводящее к прогрессивному развитию слабости мышц и их атрофии.

Ранее сообщалось, что украинцы потратили на лекарства около 7 млрд грн за месяц. За год украинцы увеличили траты на здоровье на 14,6%.

Поделись:
Теги: производство, Швейцария, лечение, лекарства
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь