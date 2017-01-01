Самое дорогое лекарство в мире будут выпускать в Швейцарии

Одноразовый препарат Zolgensma для лечения спинальной мышечной атрофии у детей стоит $2,1 млн.

Novartis получила разрешение на продажу самого дорогого в мире препарата uk.wikipedia.org/wiki/Novartis

Швейцарская фармацевтическая компания Novartis AG получила разрешение регулятора на продажу самого дорогого в мире препарата для лечения спинальной мышечной атрофии у детей в возрасте до двух лет.

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Как говорится в сообщении компании, Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов США одобрило использование одноразового препарата Zolgensma, стоимость которого составляет $2,125 млн.

Для сравнения, стоимость второго самого дорогого в мире препарата под названием Luxturna составляет $850 тысяч.

Novartis даст страховым компаниям возможность оплачивать стоимость препарата равными частями в течение пяти лет. Компания также обещает частично возместить потраченную на лекарство сумму в случае, если оно окажется неэффективным.

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"Одобрение Zolgensma является подтверждением того, насколько существенно генная терапия может изменить процесс лечения опасных для жизни генетических заболеваний, например, спинальной мышечной атрофии", - сказал глава Novartis Вас Нарасимхан.

"Мы верим, что Zolgensma сможет дать детям и их семьям, страдающим от этого разрушительного заболевания, жизнь, полную возможностей", - говорится в его заявлении.

Спинальная мышечная атрофия - это наследственное заболевание, при котором происходит нарушение функции нервных клеток спинного мозга, приводящее к прогрессивному развитию слабости мышц и их атрофии.

Ранее сообщалось, что украинцы потратили на лекарства около 7 млрд грн за месяц. За год украинцы увеличили траты на здоровье на 14,6%.