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В Ровенской области открыли завод по производству сельхозмашин

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Продукция будет идти на внутренний рынок Украины, а также экспортироваться в страны Евросоюза.
Завод компании МААНС в Здолбунове
Завод компании МААНС в Здолбунове
Корреспондент.net

В городе Здолбунов Ровенской области открылся завод компании МААНС по производству машин для скашивания сельскохозяйственных культур. Об этом накануне сообщает Ukraine News во вторник, 28 мая. 

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Отмечается, что завод будет производить жатки, тележки к жаткам, запасные части к различной сельхозтехнике. В распоряжении предприятия производственные помещения площадью 9000 кв. м.

Продукция будет идти на внутренний рынок Украины, а также экспортироваться в страны Евросоюза.

Cмотрите фотогалерею: В Ровенской области открыли завод по производству сельхозмашин

Ранее сообщалось, что Украина увеличила агроэкспорт в ЕС на четверть. За первый квартал 2019 года Украина продала сельхозпродукции в ЕС на 1,88 млрд долларов.

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Теги: производство, фото, завод, промышленность, заводы, Ровенская область
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гость  (аноним)  28.05.2019, 12:49
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СЛАВА УКРАИНЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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