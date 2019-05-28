Продукция будет идти на внутренний рынок Украины, а также экспортироваться в страны Евросоюза.

В городе Здолбунов Ровенской области открылся завод компании МААНС по производству машин для скашивания сельскохозяйственных культур. Об этом накануне сообщает Ukraine News во вторник, 28 мая.

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Отмечается, что завод будет производить жатки, тележки к жаткам, запасные части к различной сельхозтехнике. В распоряжении предприятия производственные помещения площадью 9000 кв. м.

Продукция будет идти на внутренний рынок Украины, а также экспортироваться в страны Евросоюза.

Cмотрите фотогалерею: В Ровенской области открыли завод по производству сельхозмашин

Ранее сообщалось, что Украина увеличила агроэкспорт в ЕС на четверть. За первый квартал 2019 года Украина продала сельхозпродукции в ЕС на 1,88 млрд долларов.