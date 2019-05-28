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ДТЭК Ахметова получил контроль над Киевоблэнерго

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Управление Киевоблэнерго во главе с Владимиром Чернявским уже уволили.
Ринат Ахметов получил полный контроль над Киевоблэнерго
Ринат Ахметов получил полный контроль над Киевоблэнерго
flickr.com

Частное акционерное общество Киевоблэнерго сообщило, что энергетический холдинг ДТЭК, который принадлежит миллиардеру Ринату Ахметову, получил контроль над компанией, передает Интерфакс-Украина со ссылкой на государственное учреждение Агентство инфраструктуры фондового рынка Украины. 

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Отмечается, что наблюдательный совет компании на заседании 24 мая уволил правление во главе с Владимиром Чернявским, но на данный момент информации об этом на сайте компании нет.

"Новые члены правления не избраны, но в подконтрольных ДТЭК электросетевых компаниях его нет, оперативное управление осуществляет генеральный директор", - отмечает агентство. 

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В настоящее время в состав операционного холдинга "ДТЭК Сети", созданного в 2018 году, входят пять предприятий: "ДТЭК Киевские электросети", "ДТЭК Днепровские электросети", "ДТЭК Донецкие электросети", "ДТЭК Высоковольтные сети", "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь".

Ранее сообщалось, что ДТЭК Нефтегаз выкупила 24,99% акций Киевоблэнерго, ранее принадлежащие группе VS Energy International Ukraine (ООО "ВС Энерджи Интернейшнл Украина"), которой управляет российский олигарх и доверенное лицо Путина Александр Бабаков.

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Теги: Ринат Ахметов, миллиардер, Киевоблэнерго, ДТЭК
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Комментариев (3)
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П    28.05.2019, 17:56
Оценка:  0
П
Петро, спАсибА!
гость  (аноним)  28.05.2019, 17:25
Оценка:  0
гость
Дром 28.05.2019, 17:18
Радует, что есть еще люди которые понимают что к чему!!! Огорчает то, что власть распродает народное добро.
Дром    28.05.2019, 17:18
Оценка:  0
Дром
Одно доверенное лицо Путино перекупило компанию у другого доверенного лица Путина. Причем ранее эту компанию у первого довереренного лица путина отобрали в связи с банкротством....
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