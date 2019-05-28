ДТЭК Ахметова получил контроль над Киевоблэнерго

Управление Киевоблэнерго во главе с Владимиром Чернявским уже уволили.

Частное акционерное общество Киевоблэнерго сообщило, что энергетический холдинг ДТЭК, который принадлежит миллиардеру Ринату Ахметову, получил контроль над компанией, передает Интерфакс-Украина со ссылкой на государственное учреждение Агентство инфраструктуры фондового рынка Украины.

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Отмечается, что наблюдательный совет компании на заседании 24 мая уволил правление во главе с Владимиром Чернявским, но на данный момент информации об этом на сайте компании нет.

"Новые члены правления не избраны, но в подконтрольных ДТЭК электросетевых компаниях его нет, оперативное управление осуществляет генеральный директор", - отмечает агентство.

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В настоящее время в состав операционного холдинга "ДТЭК Сети", созданного в 2018 году, входят пять предприятий: "ДТЭК Киевские электросети", "ДТЭК Днепровские электросети", "ДТЭК Донецкие электросети", "ДТЭК Высоковольтные сети", "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь".

Ранее сообщалось, что ДТЭК Нефтегаз выкупила 24,99% акций Киевоблэнерго, ранее принадлежащие группе VS Energy International Ukraine (ООО "ВС Энерджи Интернейшнл Украина"), которой управляет российский олигарх и доверенное лицо Путина Александр Бабаков.