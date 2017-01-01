Китайцы намерены производить электробусы в Украине

Китайская компания Skywell собирается наладить производство электрических автобусов в Украине.

Электробусы от Skywell запустят примерно через год Facebook//SkywellUkraine

Китайская компания Skywell собирается производить электрические автобусы в Украине, однако все будет зависеть от лидера страны Владимира Зеленского. Об этом 28 мая сообщили в пресс-службе Skywell в Facebook.

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Сообщается, что представительство Skywell в Украине уже провели встречу с китайскими гостями, которые заинтересованы в производстве электробусов.

Украинское представительство Skywell сообщило о проведении переговоров с возможными партнерами и начали определять сроки и технологию производства.

"Таки будем производить электробусы Skywell в Украине", - говорится в сообщении.

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Представитель Skywell отметил, что производство электробусов запустят примерно через 9-12 месяцев. Как сообщили в компании, "многое будет зависеть от нового президента".

"Китайская сторона настроена позитивно и решительно, и даже готова входить в соучредители предприятия по производству электрических автобусов в Украине" уточнили в Skywell.

Ранее сообщалось, что в Черновцах хотят построить солнечную станцию для троллейбусов. Солнечные панели могут установить на крышах цехов, что позволит управлению стать частично энергонезависимым.