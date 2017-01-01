Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Китайцы намерены производить электробусы в Украине

Комментариев: 0
Китайская компания Skywell собирается наладить производство электрических автобусов в Украине.
Электробусы от Skywell запустят примерно через год
Электробусы от Skywell запустят примерно через год
Facebook//SkywellUkraine

Китайская компания Skywell собирается производить электрические автобусы в Украине, однако все будет зависеть от лидера страны Владимира Зеленского. Об этом 28 мая сообщили в пресс-службе Skywell в Facebook. 

Читай также: В Киеве презентовали сервис Uber Shuttle

Сообщается, что представительство Skywell в Украине уже провели встречу с китайскими гостями, которые заинтересованы в производстве электробусов.

Украинское представительство Skywell сообщило о проведении переговоров с возможными партнерами и начали определять сроки и технологию производства.

"Таки будем производить электробусы Skywell в Украине", - говорится в сообщении. 

Читай также: В Украине существенно упало автопроизводство

Представитель Skywell отметил, что производство электробусов запустят примерно через 9-12 месяцев. Как сообщили в компании, "многое будет зависеть от нового президента".

"Китайская сторона настроена позитивно и решительно, и даже готова входить в соучредители предприятия по производству электрических автобусов в Украине" уточнили в Skywell.

Ранее сообщалось, что в Черновцах хотят построить солнечную станцию для троллейбусов. Солнечные панели могут установить на крышах цехов, что позволит управлению стать частично энергонезависимым.

Поделись:
Теги: Украина, Китай, Технологии, бизнес, автобус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь