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Суд запретил приватизацию Центрэнерго

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Суд признал противоправным недопуск одной из компаний к приватизации госконцерна и заблокировал его продажу.
Государство никак не может продать Центрэнерго
Государство никак не может продать Центрэнерго
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Окружной админсуд Киева запретил Фонду госимущества проводить приватизацию Центрэнерго. Об этом говорится в определении суда от 22 мая. 

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Согласно документу, компания Укрдонинвест Виталия Кропачева, просила суд признать противоправным ее недопуск Фондом к участию в конкурсе по приватизации 78,289% акций Центрэнерго и отменить соответствующий пункт приказа ФГИУ от 10 декабря 2018 года.

Кроме того, адвокат Укрдонинвеста потребовал запретить Фонду госимущества проводить любые действия по приватизации Центрэнерго. 

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В материалах суда указано, что производство по иску компании Кропачева к ФГИУ было открыто 16 мая 2019 года. Но с учетом дополнительных требований Укрдонинвеста суд решил ускорить рассмотрение дела и перенес заседание на 13 июня 2019 года.

Ранее сообщалось, что ДТЭК Ахметова получил контроль над Киевоблэнерго. Управление Киевоблэнерго во главе с Владимиром Чернявским уже уволили.

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Теги: приватизация, суд, Центрэнерго
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