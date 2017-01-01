Суд запретил приватизацию Центрэнерго
Окружной админсуд Киева запретил Фонду госимущества проводить приватизацию Центрэнерго. Об этом говорится в определении суда от 22 мая.
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Кроме того, адвокат Укрдонинвеста потребовал запретить Фонду госимущества проводить любые действия по приватизации Центрэнерго.
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В материалах суда указано, что производство по иску компании Кропачева к ФГИУ было открыто 16 мая 2019 года. Но с учетом дополнительных требований Укрдонинвеста суд решил ускорить рассмотрение дела и перенес заседание на 13 июня 2019 года.
Ранее сообщалось, что ДТЭК Ахметова получил контроль над Киевоблэнерго. Управление Киевоблэнерго во главе с Владимиром Чернявским уже уволили.
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