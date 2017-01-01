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Объявлены результаты конкурса на управляющего Межигорьем

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Управляющего резиденцией бывшего президента назначили с пятой попытки. Из-за затяжки ГБР открыла дело.
Выигравшую компанию связывают с Алексеем Вороненко, бывшим кандидатом в депутаты и помощником нардепа Евгения Мураева
Выигравшую компанию связывают с Алексеем Вороненко, бывшим кандидатом в депутаты и помощником нардепа Евгения Мураева
Getty Images

Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, определило управляющего резиденции Межигорье. Об этом сообщается в Facebook АРМА в среду, 29 мая. 

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Сообщается, что тендерный комитет агентства на сегодняшнем заседании по избранию управляющего арестованными активами резиденции проголосовал за ООО Скомпани.

Данную компанию связывают с Алексеем Вороненко - бывшим кандидатом в депутаты и помощником нардепа Евгения Мураева.

Отметим, это была пятая попытка АРМА выбрать нового управляющего имуществом Межигорья. 

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Из-за задержки с избранием управляющего Госбюро расследований возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность).

В то же время в АРМА убеждали в соблюдении законодательства при конкурсном избрании управляющего арестованных активов Межигорья.
 
Ранее сообщалось, что организация, управляющая Межигорьем, не платит коммуналку и налоги. По информации СМИ, управляющая компания накопила долг за электроэнергию около 13,6 миллионов гривен.
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Теги: конкурс, управление, Межигорье
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