Объявлены результаты конкурса на управляющего Межигорьем

Управляющего резиденцией бывшего президента назначили с пятой попытки. Из-за затяжки ГБР открыла дело.

Выигравшую компанию связывают с Алексеем Вороненко, бывшим кандидатом в депутаты и помощником нардепа Евгения Мураева Getty Images

Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, определило управляющего резиденции Межигорье. Об этом сообщается в Facebook АРМА в среду, 29 мая.

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Сообщается, что тендерный комитет агентства на сегодняшнем заседании по избранию управляющего арестованными активами резиденции проголосовал за ООО Скомпани.

Данную компанию связывают с Алексеем Вороненко - бывшим кандидатом в депутаты и помощником нардепа Евгения Мураева.

Отметим, это была пятая попытка АРМА выбрать нового управляющего имуществом Межигорья. Читай также: Суд передумал снимать арест со счетов банка Януковича Из-за задержки с избранием управляющего Госбюро расследований возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность).

В то же время в АРМА убеждали в соблюдении законодательства при конкурсном избрании управляющего арестованных активов Межигорья.