Объявлены результаты конкурса на управляющего Межигорьем
Управляющего резиденцией бывшего президента назначили с пятой попытки. Из-за затяжки ГБР открыла дело.
Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, определило управляющего резиденции Межигорье. Об этом сообщается в Facebook АРМА в среду, 29 мая.
Читай также: В Эстонии проверяют банк, который по подозрениям отмывал деньги Януковича
Сообщается, что тендерный комитет агентства на сегодняшнем заседании по избранию управляющего арестованными активами резиденции проголосовал за ООО Скомпани.
Данную компанию связывают с Алексеем Вороненко - бывшим кандидатом в депутаты и помощником нардепа Евгения Мураева.
Отметим, это была пятая попытка АРМА выбрать нового управляющего имуществом Межигорья.
Читай также: Суд передумал снимать арест со счетов банка Януковича
Из-за задержки с избранием управляющего Госбюро расследований возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность).
В то же время в АРМА убеждали в соблюдении законодательства при конкурсном избрании управляющего арестованных активов Межигорья.
Ранее сообщалось, что организация, управляющая Межигорьем, не платит коммуналку и налоги. По информации СМИ, управляющая компания накопила долг за электроэнергию около 13,6 миллионов гривен.
Полная версия правил