В США ставки за обед с Баффеттом установили рекорд

Собранные средства Баффетт перечисляет в фонд, оказывающий поддержку бездомным Сан-Франциско.

Ставки за право пообедать с американским инвестором-миллиардером Уорреном Баффеттом достигли рекордно высокого показателя – более $3,5 млн – на ежегодном благотворительном аукционе в США. Об этом сообщает The Wall Street Journal в среду, 29 мая.

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Прежний рекорд – около $3,46 млн – был установлен в 2012 году и повторен в 2016 году. В прошлом году победитель торгов, пожелавший остаться неизвестным, выложил за обед с инвестором-миллиардером чуть более $3,3 млн.

Аукцион устраивается уже в 20 раз и проходит в режиме онлайн на eBay 26-31 мая. Победитель торгов получает возможность пообедать с Баффеттом и задать ему любые вопросы, крме планируемых им инвестиций. Собранные средства инвестор перечисляет в фонд, оказывающий поддержку бездомным Сан-Франциско. По итогам всех прошедших торгов Баффетту удалось собрать в совокупности около $30 млн.

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Баффетт традиционно устраивает благотворительный обед в престижном ресторане Smith and Wollensky в центре Нью-Йорка. Победитель торгов может пригласить с собой еще семь человек.

Ранее сообщалось, что в Америке миллиардер потратил 30 млн долларов на бездомных. Миллиардер пожертвовал крупную сумму на изучение феномена бездомности.