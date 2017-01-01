В США ставки за обед с Баффеттом установили рекорд
Ставки за право пообедать с американским инвестором-миллиардером Уорреном Баффеттом достигли рекордно высокого показателя – более $3,5 млн – на ежегодном благотворительном аукционе в США. Об этом сообщает The Wall Street Journal в среду, 29 мая.
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Аукцион устраивается уже в 20 раз и проходит в режиме онлайн на eBay 26-31 мая. Победитель торгов получает возможность пообедать с Баффеттом и задать ему любые вопросы, крме планируемых им инвестиций. Собранные средства инвестор перечисляет в фонд, оказывающий поддержку бездомным Сан-Франциско. По итогам всех прошедших торгов Баффетту удалось собрать в совокупности около $30 млн.
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Баффетт традиционно устраивает благотворительный обед в престижном ресторане Smith and Wollensky в центре Нью-Йорка. Победитель торгов может пригласить с собой еще семь человек.
Ранее сообщалось, что в Америке миллиардер потратил 30 млн долларов на бездомных. Миллиардер пожертвовал крупную сумму на изучение феномена бездомности.
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