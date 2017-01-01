СМИ опубликовали результаты аудита заводов Укроборонпрома

Аудиторская служба нашла ряд нарушений, приведших к миллионным убытками на пяти заводах госконцерна.

Кроме правительства приведена информация для принятия мероприятия передана концерну Укроборонпром и правоохранительным органам Укроборонпром

Проект Марлин опубликовал копию письма Госаудитслужбы, направленной Кабмину в начале года. Аудиторы представили правительству результаты проверки ряда заводов Укроборонпрома за 2017-2018 годы - Николаевского, Житомирского, Харьковского, Киевского бронетанковых заводов и Шепетовского ремонтного завода.

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Так, во время ревизии на Житомирском и Харьковском бронетанковых заводах установлено нарушения финансовой дисциплины на 14,1 млн гривен, из которых к потерям привели на сумму 4,8 млн гривен.

Несвоевременное выполнение государственного оборонного заказа военных формирований на Киевском бронетанковом и Николаевском бронетанковом заводах стало основанием для формирования штрафных санкций суммой 10,6 млн гривен.

Данные предприятия также потеряли активы на сумму 20,3 млн гривен из-за нарушения договорной дисциплины.

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Игнорирование приказа концерна Укроборонпром по переводу счетов заводов на обслуживание в государственные банки привело к блокированию 26,4 млн гривен Николаевского бронетанкового завода в ПАО Банк Киевская Русь.

Из-за невключения в реестр акцептованных требований кредиторов при ликвидации ПАО Банк Финансы и кредит есть риск потери Шепетовским ремонтным заводом 21,3 млн гривен.

На территории пяти упомянутых предприятий расположено военное имущество, которое принадлежит Министерству обороны, однако сохраняется безвозмездно без заключения договоров. Поэтому бронетанковые заводы потратили на содержание имущества более 6,8 млн гривен собственных средств.

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"Военное имущество хранится на открытых площадках, происходит коррозия металла, разрушение составляющих бронетехники и т.д., из-за чего оно становится непригодным для дальнейшего использования", - отмечается в документе.

Харьковский бронетанковый завод отремонтировал средства военного назначения в местах расположения военной техники на 1,7 млн гривен, которые фактически не получил.

Не завершение разработки стратегии развития на Киевском бронетанковом заводе и не разработка такой стратегии на Николаевском бронетанковом заводе, отсутствие длительное время летних инвестиционных планов не способствуют эффективному и перспективному развитию предприятий. К таким выводам пришли аудиторы.

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Кроме правительства приведена информация для принятия мероприятия передана концерну Укроборонпром и правоохранительным органам.

Ранее сообщалось, что советник президента выступил против ликвидации Укроборонпрома. Экс-министр экономики при Порошенко предложил закрыть дискуссии вокруг ликвидации Укроборонпрома.