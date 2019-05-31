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Верховный суд принял решение по имуществу российских банков

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Ранее Апелляционный суд снял арест с имущества трех российских банков в Украине по делу Привата об активах в Крыму.
ВСУ отказался арестовывать имущество российских банков
ВСУ отказался арестовывать имущество российских банков
flickr.com

Верховный суд отклонил жалобу частного исполнителя и оставил без изменений определения Апелляционного суда Киева, которыми по требованию Сбербанка, ВТБ Банка и Проминвестбанка был снят арест с их движимого и недвижимого имущества. Соответствующие постановления Верховного суда опубликованы в Едином реестре судебных решений. 

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Отмечается, Апелляционный суд Киева применил арест имущества этих банков в обеспечение иска компаний бизнесмена Игоря Коломойского по выполнению в Украине решения Международного арбитражного суда Гааги о взыскании $130,5 млн плюс проценты с Российской Федерации в лице Министерства юстиции РФ в качестве компенсации за недвижимое имущество, экспроприированное в Крыму после его аннексии.

Ранее сообщалось, что Верховный суд принял решение в пользу Коломойского. Суд оставил без удовлетворения жалобу Антимонопольного комитета на решение судов о штрафе нефтяным компаниям бизнесмена.

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Теги: Россия, Крым, Коломойский, арест, Верховный Суд, российские банки
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sOLOMON8    31.05.2019, 18:34
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