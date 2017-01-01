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Китайская компания пожаловалась Зеленскому на суды, ГПУ и СБУ

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Владелец десяти солнечных электростанций Украине сообщил президенту о неоднократных попытках рейдерского захвата его активов.
Бизнес жалуется Зеленскому на силовиков и суды
Бизнес жалуется Зеленскому на силовиков и суды
Администрация президента Украины
Китайская государственная корпорация в лице дочерней украинской компании Восход Солар написала открытое письмо в адрес президента Украины Владимира Зеленского с жалобой на украинскую судебную систему и действия представителей Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины. Текст письма в пятницу, 31 мая, публикует агентство Интерфакс-Украина

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"С начала 2019 года регулярно совершаются попытки рейдерского захвата ООО Восход Солар, организованные группой частных лиц, которые стоят за ООО ФК Веста, которую, в свою очередь, украинские СМИ связывают с бизнесменом Павлом Фуксом, при непосредственном участии должностных лиц Генеральной прокуратуры, Министерства юстиции и Службы безопасности Украины - с целью захвата имущества Китайской государственной корпорации", - говорится в тексте письма.

По словам авторов письма, олигарх, "пользуясь влиянием и связями в судебных и силовых структурах, получал нужные решения и действия для рейдерского захвата солнечной электростанции в Николаевской области общей установленной мощностью в 53 МВт".
 
Также они сообщают, что позитивному исходу дела не в пользу китайской компании "сопутствовали следователи и прокуроры под началом Генерального Прокурора Юрия Луценка и одного из высокопоставленных генералов СБУ – Демчины". 

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В связи с этим китайский инвестор выразил надежду, что Зеленский возьмет ситуацию под личный контроль и создаст условия для того, чтобы споры решались исключительно в правовом поле и без участия в решениях частных лиц.

"Ведь это кардинально влияет на инвестиционный климат в Украине", - подчеркнули авторы письма.
 
 
ООО Восход Солар - дочернее предприятие государственной китайской корпорации CNBM, которая в рейтинге Fortune 500 заняла 243 место в мире. CNBM является одним из крупнейших инвесторов в сферу возобновляемой энергетики в Украине. С 2014 года владеет десятью солнечными электростанциями в Одесской и Николаевской областях суммарной мощностью 267 МВт.
 
Ранее сообщалось, что в Украине резко сократился приток инвестиций. В начале 2018 года иностранные инвестиции выросли на 1,15 млрд долларов, тогда как в текущем году - на 45,5 млн.
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Теги: энергетика, Китай, Солнечная энергия, бизнес, силовики, Владимир Зеленский
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