Apple "убьет" iTunes – СМИ

Американская компания Apple готовится полностью отказаться от iTunes. Медиаплеер заменят на самостоятельные приложения для музыки, ТВ и подкастов вместе с выходом macOS 10.15, пишет Bloomberg.

Предполагается, что глава компании Тим Кук объявит об изменениях на конференции разработчиков WWDC 2019.



"Будут запущены три новых приложения для Mac: Music, TV и Podcasts – для замены iTunes. Это соответствует стратегии медиа-приложений Apple на iPhone и iPad. Без iTunes клиенты могут управлять своими гаджетами Apple через приложение Music", – говорится в сообщении.

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