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Apple "убьет" iTunes – СМИ

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Для замены iTunes американская компания запустит три новых приложения для Mac: Music, TV и Podcasts.
Apple откажется от iTunes
Apple откажется от iTunes
Getty Images
Американская компания Apple готовится полностью отказаться от iTunes. Медиаплеер заменят на самостоятельные приложения для музыки, ТВ и подкастов вместе с выходом macOS 10.15, пишет Bloomberg. 

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Предполагается, что глава компании Тим Кук объявит об изменениях на конференции разработчиков WWDC 2019.
 
"Будут запущены три новых приложения для Mac: Music, TV и Podcasts – для замены iTunes. Это соответствует стратегии медиа-приложений Apple на iPhone и iPad. Без iTunes клиенты могут управлять своими гаджетами Apple через приложение Music", – говорится в сообщении. 

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Кроме того, Apple готовит основные обновления приложений Здоровье и Карты, Сообщения, Apple Books, Home и Mail. Также планируется объединить Find my iPhone и Find My Friends в одном приложении.
 
Apple запустила медиаплеер iTunes в 2001 году. 

Ранее сообщалось, что Facebook инвестирует 300 миллионов долларов в журналистику. Средства пойдут на финансирование некоммерческих журналистских организаций, а также на гранты для местных новостных изданий.
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Теги: Apple, iTunes, приложения для iPhone, мобильное приложение
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