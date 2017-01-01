АМКУ нашел нарушения при покупке "Кузни" Тигипко

При оформлении сделки компания подала недостоверную информацию о связи завода с семью компаниями.

Нарушения не повлияли на решение АМКУ по сделке facebook.com/pg/Tigipko

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал Завод Кузня на Рыбальском на 136 тысяч гривен за подачу в 2018 году недостоверной информации о связи с семью компаниями, сообщает Интерфакс-Украина.

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Согласно АМКУ решению от 20 мая, недостоверная информация была подана во время получения разрешения на концентрацию Сергеем Тигипко опосредованно через Евинз Лимитед акций Завода Кузня на Рыбальском.

Как сообщается, ведомство 18 октября 2018 года предоставило разрешение на концентрацию, основываясь на информации об отношениях контроля только с ООО Строй-Реновация и ООО Ленд Девелопмент ЛТД Плюс.

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В то же время 28 декабря 2018 года в комитет поступило заявление-ходатайство от уполномоченного представителя Завода Кузня на Рыбальском, в котором отмечалось: судозавод также связан отношениями контроля с рядом дочерних предприятий – Дом Культуры, Медико-санитарная часть, ЛК – Металлургия, ДП общественного питания Парус, Жилищно-эксплуатационная контора-ЛК, Внешэкономсервис и ООО Киевгейст Инвестмент (все - Киев).

Как отмечает АМКУ, совокупная доля участников концентрации по итогам 2016-2018 гг. на рынке аренды промышленной недвижимости в пределах Киева не превышает 5%, поэтому предоставление недостоверной информации не повлияло на принятое комитетом решение о даче разрешения на концентрацию.

Ранее сообщалось, что Тигипко рассказал, зачем купил "Кузню" Порошенко. Бизнесмен планирует построит на территории завода жилой массив и торгово-офисный центр.