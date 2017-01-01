АМКУ нашел нарушения при покупке "Кузни" Тигипко
Антимонопольный комитет Украины оштрафовал Завод Кузня на Рыбальском на 136 тысяч гривен за подачу в 2018 году недостоверной информации о связи с семью компаниями, сообщает Интерфакс-Украина.
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Как сообщается, ведомство 18 октября 2018 года предоставило разрешение на концентрацию, основываясь на информации об отношениях контроля только с ООО Строй-Реновация и ООО Ленд Девелопмент ЛТД Плюс.
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В то же время 28 декабря 2018 года в комитет поступило заявление-ходатайство от уполномоченного представителя Завода Кузня на Рыбальском, в котором отмечалось: судозавод также связан отношениями контроля с рядом дочерних предприятий – Дом Культуры, Медико-санитарная часть, ЛК – Металлургия, ДП общественного питания Парус, Жилищно-эксплуатационная контора-ЛК, Внешэкономсервис и ООО Киевгейст Инвестмент (все - Киев).
Как отмечает АМКУ, совокупная доля участников концентрации по итогам 2016-2018 гг. на рынке аренды промышленной недвижимости в пределах Киева не превышает 5%, поэтому предоставление недостоверной информации не повлияло на принятое комитетом решение о даче разрешения на концентрацию.
Ранее сообщалось, что Тигипко рассказал, зачем купил "Кузню" Порошенко. Бизнесмен планирует построит на территории завода жилой массив и торгово-офисный центр.
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