Apple официально отказалась от iTunes
Apple откажется в новой операционной системе MacOS 10.15 от программы iTunes. Вместо нее появятся три отдельных приложения.
Амepиканская кoмпания Apple на кoнференции для рaзpаботчиков WWDC в понедельник, 3 июня, объявилa, что откaжется в нoвой опepационной системе MacOS 10.15 от программы iTunes.
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Вместо iTunes появятся три отдельных приложения: Подкасты, ТВ и Музыка. Купленные ранее записи и созданные плейлисты будут доступны пользователям в новой медиатеке.
The Verge сообщает, что новые приложения получили красочные боковые панели и понятное меню, по которому проще ориентироваться, чем в iTunes. В приложении Музыка пользователи будут получать персональные рекомендации, а в ТВ будет доступен эксклюзивный контент от Apple, а также шоу от сторонних производителей, например, Showtime и HBO.
Apple запустила медиаплеер iTunes в 2001 году.
Ранее сообщалось, что Apple "убьет" iTunes. Для замены iTunes американская компания запустит три новых приложения для Mac: Music, TV и Podcasts.
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