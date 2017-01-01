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Apple официально отказалась от iTunes

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Apple откажется в новой операционной системе MacOS 10.15 от программы iTunes. Вместо нее появятся три отдельных приложения.
Apple отказалась от iTunes
Apple отказалась от iTunes
Getty Images
Амepиканская кoмпания Apple на кoнференции для рaзpаботчиков WWDC в понедельник, 3 июня, объявилa, что откaжется в нoвой опepационной системе MacOS 10.15 от программы iTunes. 

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Вместо iTunes появятся три отдельных приложения: Подкасты, ТВ и Музыка. Купленные ранее записи и созданные плейлисты будут доступны пользователям в новой медиатеке.

The Verge сообщает, что новые приложения получили красочные боковые панели и понятное меню, по которому проще ориентироваться, чем в iTunes. В приложении Музыка пользователи будут получать персональные рекомендации, а в ТВ будет доступен эксклюзивный контент от Apple, а также шоу от сторонних производителей, например, Showtime и HBO.
 
Apple запустила медиаплеер iTunes в 2001 году.
 
Ранее сообщалось, что Apple "убьет" iTunes. Для замены iTunes американская компания запустит три новых приложения для Mac: Music, TV и Podcasts.
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Теги: Apple, iPhone, iTunes, мобильное приложение
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