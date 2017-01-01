Нацполиция рассказала, сколько бизнес теряет от минирования

За последние 4 месяца в Украине минировали 425 учреждений разного типа.

Национальная полиция сообщила о том, что Количество сообщений о минировании в Украине в январе-апреле 2019 года выросло до 425, что в 2,5 раза больше по сравнению с этим же периодом прошлого года, передает UBR.

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К убыткам приводит закрытие торговых центров на несколько часов. Например, с начала нынешнего года уже два раза поступало сообщение о минировании ТРЦ "Гулливер" в Киеве. В таком случае сотрудники центра обязаны сообщать об этом в правоохранительные органы, а полиция требует эвакуировать всех людей.

Только после этого специалисты взрывотехнической службы проводят проверку.

"Были случаи, когда люди продолжали стоять в очереди за шубами при объявлении об эвакуации или просили вернуть деньги за билеты в кинотеатре, потому что они не досмотрели фильм. Пытались выехать из паркинга, создавая при этом панику и очереди.

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Но эвакуировать необходимо всех, потому что никто не знает, чем этот анонимный звонок или письмо может закончиться", — сказала PR-директор "Гулливера" Татьяна Атаджанова.

Совладелец компании магазинов в Гулливере рассказал, что сейчас поступает намного больше сообщений о минировании, чем 5 лет назад.

В полиции отметили, что магазин может возобновить работу только после того, как будет составлен акт об отсутствии взрывчатых устройств и небезопасных веществ. Таким образом, деятельность этих объектов парализуется на несколько часов.

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Но даже несколько часов простоя приводят к негативным последствиям: потенциальные покупатели покинули торговый центр, а новые, скорее всего, в этот день уже не придут. Получить компенсацию в том случае, если поступил звонок о минировании, невозможно.

"Это форс-мажор, поэтому мы платим за аренду помещения, но торговля не ведется", — сказал совладелец сети бутиков.

Ритейлеры подсчитали, что, если в среднем выторг с каждого квадратного метра составляет от 7 евро до 19 евро в день, то минимальные потери для небольшого магазина площадью 100 кв м составляют 700 евро в день, тогда как для крупного магазина площадью 2 тыс кв м — 14 тыс евро в день.

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Чем больше торговый центр, тем больше потерь. Например, в ТРЦ Ocean Plaza в аренду сдается около 70 тыс кв м, то есть одно минирование может суммарно стоить арендаторам 490 тыс евро. Причем, некоторые из них могут столкнуться с этой проблемой несколько раз в месяц.

Ранее сообщалось, что минирование дома родителей Зеленского в Кривом Роге будут расследовать как теракт. Специалисты экстренных служб проверили объекты и все сообщения оказались ложными.