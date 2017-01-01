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В Украине готовят запуск производства электроавтобусов для Европы

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Эксперты заявляют о заинтересованности европейского сообщества в приобретения электротранспорта украинского производства.
Подписан меморандум, который будет способствовать развитию производства электротранспорта
Подписан меморандум, который будет способствовать развитию производства электротранспорта
facebook.com/SkywellUkraine

Украинские производители совместно с европейскими партнерами намерены наладить выпуск электроавтобусов в Украине. Об этом во вторник, 4 июня, сообщает компания Skywell Ukraine в Facebook

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В компании отметили, что после нескольких недель работы над проектом по взаимовыгодному сотрудничеству с ЕС относительно производства электрического транспорта подписан меморандум, который будет способствовать развитию этой отрасли в Украине.

"Сегодня подписали Меморандум о сотрудничестве между ГС Украинская Ассоциация участников рынка Электромобилей, ОО Агентство энергетических реформ Украины и AVERE Украины, украинское сообщество Европейской электромобильной ассоциации", - отмечается в сообщении. 

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Цель меморандума - содействие развитию отрасли электромобилей и электроавтобусов в Украине, создание условий для развития производства электрического транспорта и инфраструктуры для него.

Отмечается, что украинские эксперты заручаются поддержкой европейского сообщества, которое уже заинтересовано возможностями приобретения и использования электротранспорта - электробусов и электрических малотоннажных грузовиков украинского производства.

Ранее сообщалось, что в Киеве запустили первый электробус общественного транспорта марки Skywell. Автобус может курсировать 300 км без подзарядки и стоит 280 тыс долларов.

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Теги: автомобили, производство, автобус, электромобили
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