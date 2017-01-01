В Украине готовят запуск производства электроавтобусов для Европы

Эксперты заявляют о заинтересованности европейского сообщества в приобретения электротранспорта украинского производства.

Подписан меморандум, который будет способствовать развитию производства электротранспорта facebook.com/SkywellUkraine

Украинские производители совместно с европейскими партнерами намерены наладить выпуск электроавтобусов в Украине. Об этом во вторник, 4 июня, сообщает компания Skywell Ukraine в Facebook.

Читай также: В Черновцах хотят построить солнечную станцию для троллейбусов

В компании отметили, что после нескольких недель работы над проектом по взаимовыгодному сотрудничеству с ЕС относительно производства электрического транспорта подписан меморандум, который будет способствовать развитию этой отрасли в Украине.

"Сегодня подписали Меморандум о сотрудничестве между ГС Украинская Ассоциация участников рынка Электромобилей, ОО Агентство энергетических реформ Украины и AVERE Украины, украинское сообщество Европейской электромобильной ассоциации", - отмечается в сообщении.

Читай также: Китайцы намерены производить электробусы в Украине

Цель меморандума - содействие развитию отрасли электромобилей и электроавтобусов в Украине, создание условий для развития производства электрического транспорта и инфраструктуры для него.

Отмечается, что украинские эксперты заручаются поддержкой европейского сообщества, которое уже заинтересовано возможностями приобретения и использования электротранспорта - электробусов и электрических малотоннажных грузовиков украинского производства.

Ранее сообщалось, что в Киеве запустили первый электробус общественного транспорта марки Skywell. Автобус может курсировать 300 км без подзарядки и стоит 280 тыс долларов.