Бизнес подсчитал расходы на соответствие закону об украинском языке

Предприниматели готовятся отдавать деньги за обучение персонала украинскому языку.

Новые правила украинского правописания вступили в силу 3 июня 2019 года, а первый этап закона об украинском языке заработает уже с 25 июня. То есть, на украинском языке будут преподавать, проводить публичные мероприятия, а также он станет главным языком для всех чиновников без исключения. Кроме того, закон обяжет работников сферы обслуживания разговаривать на работе исключительно на государственном языке.

Читай также: “Пів хвилини, проєкція, ексміністр“: Что придется выучить заново в украинском языке

Журналисты газеты Вести узнали, как украинский бизнес будет готовиться к переходу на украинский язык.

На переходной период чиновники заложили два года, но представители бизнеса уже оценили затраты на обучение персонала и переход на украинский язык. Так, например, гендиректор компании Ресторанный консалтинг Ольга Насонова заявила, что из-за большой текучки кадров в ресторанном бизнесе постоянно учить новый персонал украинскому языку достаточно накладно.

“Если подходить к этому вопросу глобально, то до тех пор, пока за игнорирование языкового закона не будет штрафов — а я все еще надеюсь, что их не будет, — то далеко не все рестораторы будут заставлять персонал переходить на украинский.

Читай также: В горсовете Славянска от чиновника потребовали говорить по-русски

Лично я со страхом жду языковых инспекторов. Представляю ситуацию, когда в ресторан приходят дядечки в вышиванках и начинают отчитывать руководство — это очень унизительно. Поэтому я бы советовала всем хотя бы заучить приветствие на украинском, как многие уже сделали“, — сказала она.

Киевская школа экономики (KSE) заявила, что из-за новых норм они могут уйти в подполье. По словам почетного президента КSE Тимофея Милованова, требовать обучать людей на украинском языке правительство имеет право только в случае бюджетного финансирования.

“Современное экономическое образование в мире ведется на английском языке. Если Украине не нужны современные экономисты, то это право Украины. Но превращать экономическое образование в KSE в цирк мы не будем. Никому в мире и в Украине не нужны экономисты, которые учатся на украинском языке“, — заявил он.

Читай также: МОН рекомендует уже сегодня начинать использовать новый “Правопис“

Главы Ассоциации малого и среднего бизнеса Руслан Соболь считает, что сфера услуг должна говорить на том языке, на котором удобно потребителю.

“Самый правильный язык для сферы услуг — это качественно предоставленная услуга. А все, что сейчас создается вокруг украинского языка, — это инструмент для отвлечения внимания от воровства бюджета и прочих схем“, — сказал.

Отмечается, что штраф за игнорирование закона об украинском языке будет составлять до 6 800 грн.

Ранее сообщалось, что на Зеленского подали в суд за выступление на русском языке. Известный правозащитник подал в суд на президента Зеленского.