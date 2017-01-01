Укрзализныця запускает поезд Мукачево-Кошице

Стоимость билета на поезд составляет 7,50 евро. Дети до 16 лет имеют право на льготный проезд – 3,75 евро.

Поезд Мукачево - Кошице будет ходить два раза в день railway.lviv.ua

Укрзализныця запускает новый международный железнодорожный маршрут из Мукачево в словацкий город Кошице. Первый рейс состоится 9 июня, сообщает Укрзализныця на своей странице в Facebook в среду, 5 июня.

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Так, поезд №960/961 Кошице-Мукачево будет отправляться в 09:10 и прибывать в Мукачево в 14:00. В обратном направлении он будет отправляться из Мукачево в 14:54 и прибывать в Кошице в 18:13.

Поезд №962/963 Мукачево-Кошице будет отправляться в 12:01 и прибывать в Мукачево в 16:42. Обратно поезд будет отправляться в 18:20 и прибывать в Кошице в 21:33.

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Во время маршрута также запланированы остановки на станциях Чоп-Пассажирский и Чиерна-над-Тисой.

Стоимость билета на поезд составляет 7,50 евро. Дети до 16 лет имеют право на льготный проезд по этому маршруту – 3,75 евро.

Ранее сообщалось, что Укрзализныця назвала цену билетов на поезд в Словакию. Поезд Кошице-Мукачево начнет курсировать с 9 июня. Стоимость билета составит 7,5 евро (около 220 грн).