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Инвесторы выступили за отставку Цукерберга

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Главная причина критики со стороны акционеров - недостаточно мощная политика Facebook по защите личных данных пользователей.
Марк Цукерберг не хочет ни с кем делиться компанией
Марк Цукерберг не хочет ни с кем делиться компанией
Getty Images

Большинство внешних акционеров Facebook - это 68% - проголосовали за назначение независимого директора компании вместо Марка Цукерберга, сообщает Голос Америки

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Главная причина критики Цукерберга со стороны внешних акционеров - недостаточно мощная, по их мнению, политика компании по защите личных данных пользователей.

Однако, как отмечает издание, вероятно, это голосование не приведет к немедленной смене руководства. Причина - двухуровневая система акций, согласно которому каждая акция, которую имеют Цукерберг и руководство компании, соответствует десяти голосам при принятии решений. При этом, которые удерживают внешние акционеры, имеют по одному голосу. 

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"Это позволяет компании получать инвестиции, но не распылять контроль над компанией. За счет своего пакета акций Цукерберг имеет 58% голосов в компании. Цукерберга может освободить только сам Цукерберг", - отмечает издание.

Предложение снять Цукерберга с должности уже выдвигалось в октябре 2018 года, однако с тех пор ситуация не изменилась.

Ранее сообщалось, что акционеры Facebook требуют отставки Цукерберга. Часть акционеров Facebook выразила недовольство тем, что стоимость компании упала на фоне скандалов об утечках данных.

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Теги: Facebook, отставка, Марк Цукерберг, инвесторы, Цукерберг
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