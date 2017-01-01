Инвесторы выступили за отставку Цукерберга
Большинство внешних акционеров Facebook - это 68% - проголосовали за назначение независимого директора компании вместо Марка Цукерберга, сообщает Голос Америки.
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Однако, как отмечает издание, вероятно, это голосование не приведет к немедленной смене руководства. Причина - двухуровневая система акций, согласно которому каждая акция, которую имеют Цукерберг и руководство компании, соответствует десяти голосам при принятии решений. При этом, которые удерживают внешние акционеры, имеют по одному голосу.
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"Это позволяет компании получать инвестиции, но не распылять контроль над компанией. За счет своего пакета акций Цукерберг имеет 58% голосов в компании. Цукерберга может освободить только сам Цукерберг", - отмечает издание.
Предложение снять Цукерберга с должности уже выдвигалось в октябре 2018 года, однако с тех пор ситуация не изменилась.
Ранее сообщалось, что акционеры Facebook требуют отставки Цукерберга. Часть акционеров Facebook выразила недовольство тем, что стоимость компании упала на фоне скандалов об утечках данных.
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