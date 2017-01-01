Инвесторы выступили за отставку Цукерберга

Главная причина критики со стороны акционеров - недостаточно мощная политика Facebook по защите личных данных пользователей.

Марк Цукерберг не хочет ни с кем делиться компанией Getty Images

Большинство внешних акционеров Facebook - это 68% - проголосовали за назначение независимого директора компании вместо Марка Цукерберга, сообщает Голос Америки.

Читай также: Безопасность Цукерберга обошлась Facebook в $20 млн

Главная причина критики Цукерберга со стороны внешних акционеров - недостаточно мощная, по их мнению, политика компании по защите личных данных пользователей.

Однако, как отмечает издание, вероятно, это голосование не приведет к немедленной смене руководства. Причина - двухуровневая система акций, согласно которому каждая акция, которую имеют Цукерберг и руководство компании, соответствует десяти голосам при принятии решений. При этом, которые удерживают внешние акционеры, имеют по одному голосу.

Читай также: Facebook впервые дал ученым доступ к своим конфиденциальным данным

"Это позволяет компании получать инвестиции, но не распылять контроль над компанией. За счет своего пакета акций Цукерберг имеет 58% голосов в компании. Цукерберга может освободить только сам Цукерберг", - отмечает издание.

Предложение снять Цукерберга с должности уже выдвигалось в октябре 2018 года, однако с тех пор ситуация не изменилась.

Ранее сообщалось, что акционеры Facebook требуют отставки Цукерберга. Часть акционеров Facebook выразила недовольство тем, что стоимость компании упала на фоне скандалов об утечках данных.